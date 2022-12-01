Типсаревич назвал Медведева единственным в АТР-туре, который может обыграть Джоковича

Играющий капитан сборной Сербии на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге Янко Типсаревич назвал единственного игрока в АТР-туре, который может обыграть его соотечественника Новака Джоковича, если тот находится в лучших физических кондициях.

«Я не хочу подставлять остальных — Алькараса, Циципаса, Рублёва или кого-либо ещё — но, по-моему мнению, единственный игрок, кто может обыграть Новака в его лучших физических кондициях и при его лучшей игре — это, очевидно, Даниил. Если Новак играет в свой лучший теннис, я до сих пор не вижу кого-то из молодых игроков, кто может обыграть его именно в пятисетовом формате», — сказал Типсаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.