Типсаревич назвал Медведева единственным в АТР-туре, который может обыграть Джоковича
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Играющий капитан сборной Сербии на турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт-Петербурге Янко Типсаревич назвал единственного игрока в АТР-туре, который может обыграть его соотечественника Новака Джоковича, если тот находится в лучших физических кондициях.
«Я не хочу подставлять остальных — Алькараса, Циципаса, Рублёва или кого-либо ещё — но, по-моему мнению, единственный игрок, кто может обыграть Новака в его лучших физических кондициях и при его лучшей игре — это, очевидно, Даниил. Если Новак играет в свой лучший теннис, я до сих пор не вижу кого-то из молодых игроков, кто может обыграть его именно в пятисетовом формате», — сказал Типсаревич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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