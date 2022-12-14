Сабатини эмоционально прокомментировала выход сборной Аргентины по футболу в финал ЧМ

Чемпионка US Open 1990 года, бывшая третья ракетка мира, аргентинская теннисистка Габриэла Сабатини опубликовала эмоциональный пост в соцсетях, посвящённый выходу сборной Аргентины по футболу в финал чемпионата мира в Катаре.
«Какое красивое безумие!!! Спасибо, парни!!! Вперёд, Аргентина!!!» — написала Сабатини, добавив эмодзи в виде трёх флагов Аргентины и трёх сердец.
Напомним, во вчерашнем полуфинале сборная Аргентины разгромила Хорватию (3:0). Её соперником в финале станет победитель противостояния Франция — Марокко, которое пройдёт сегодня.
В финале Открытого чемпионата США 1990 года Сабатини, которой было тогда 20 лет, обыграла легендарную немку Штеффи Граф со счётом 6:2, 7:6 (7:4). Высшее достижение аргентинской спортсменки на Уимблдоне — выход в финал турнира 1991 года. Тогда она уступила Граф со счётом 4:6, 6:3, 6:8. На Australian Open и на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») она ни разу не проходила дальше полуфинала, хотя доходила до этой стадии в общей сложности девять раз.
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