«Супервыдающийся результат». Азаренко — о сборной Хорватии на чемпионате мира в Катаре
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко высоко оценила выступление сборной Хорватии по футболу на проходящем чемпионате мира в Катаре.
Напомним, хорваты смогли выйти в полуфинал турнира, где вчера уступили Аргентине (0:3). Теперь им предстоит матч за бронзу с неудачником второго полуфинала Франция — Марокко, который пройдёт сегодня.
«Я думаю, что хорватская команда проделала невероятную работу, чтобы выйти в полуфинал и ещё иметь возможность бороться за третье место. Понимаю, что это не соревновательный подход, но я фанат этого вида спорта и для меня это супервыдающийся результат», — написала Азаренко в соцсетях.
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