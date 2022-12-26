Рейтинг WTA на 26 декабря: Блинкова прибавила одну позицию

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская спортсменка Анна Блинкова переместилась с 74-й строчки на 73-ю. Другие россиянки остались на своих позициях.
Полная версия рейтинга доступна на «Чемпионате».
Рейтинг WTA. 26 декабря
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 11 085 очков.
2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5055.
3 (3). Джессика Пегула (США) — 4691.
4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4375.
5 (5). Арина Соболенко (Беларусь) — 3925.
6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3871.
7 (7). Кори Гауфф (США) — 3646.
8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3435.
9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795.
10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661…
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910.
20 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1910…
43 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1119…
73 (74). Анна Блинкова (Россия) — 794.
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