Сафиуллин легко преодолел первый круг Аделаиды и может встретиться с Шаповаловым

Российский теннисист Роман Сафиуллин (88-й номер мирового рейтинга) переиграл представителя Швеции Микаэля Имера (69-я ракетка мира) в первом раунде турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Встреча проходила на втором корте арены «Мемориал Драйв» на хардовом покрытии.

Сафиуллин одержал победу со счётом 6:4, 6:2. Россиянин выполнил четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из восьми. На счету шведского теннисиста два эйса, три двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти.

Во втором раунде Аделаиды Роман Сафиуллин сойдётся либо с представителем Канады Денисом Шаповаловым, либо с австралийским игроком Ринки Хидзикатой, который прошёл в основную сетку из квалификации.