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Медведев — о возможном сопернике по полуфиналу в Аделаиде: у одного из них много титулов

Медведев — о возможном сопернике по полуфиналу в Аделаиде: у одного из них много титулов
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Экс первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев после победы над Кареном Хачановым (6:3, 6:3) в четвертьфинале турнира в Аделаиде высказался о своих возможных соперниках по 1/2 финала.

Напомним, Медведев сыграет с победителем пары Новак Джокович (Сербия) — Денис Шаповалов (Канада).

«У одного из них много титулов и ему нравится играть в Австралии (смеётся). Он давно не проигрывал здесь. Да, я собираюсь посмотреть этот матч, никто не может предсказать, чем он закончится. Денис очень сильный игрок, и даже если он пока ещё не побеждал Новака, однажды этот момент настанет. Я посмотрю эту игру и буду готовиться к её победителю», — сказал Медведев после матча в интервью на корте.

Матч Джоковича с Шаповаловым начнётся сегодня, 6 января, не ранее 13:00 мск.

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