Медведев выиграл у Хачанова в российском дерби! Даниил уже в полуфинале Аделаиды

В Аделаиде, где проходит объединённый мужской и женский теннисный турнир, второй круг успешно преодолели почти все фавориты за исключением Елены Остапенко из Латвии (7-й номер посева), которую остановила румынка Ирина Бегу. Из россиян до 1/4 финала добрались Даниил Медведев (3), Карен Хачанов (8) и Вероника Кудерметова (4). А вот Людмила Самсонова уступила второй сеяной Арине Соболенко из Беларуси.

По итогам второго круга образовался первый в сезоне российский четвертьфинал – Медведев – Хачанов. «На самом деле не помню точно, где мы с ним играли в последний раз. Мы оба очень изменились. Он очень сильный соперник, может победить любого. Он обыграл Джека (Дрэйпера — прим. «Чемпионата»), а этот молодой парень сейчас на подъёме, так что жду тяжёлого матча», — приводит слова Медведева ATP Tour. Отметим, что на уровне ATP теннисисты пересекались на корте трижды. На групповом этапе Next Gen ATP Finals – 2017 победил Медведев, в полуфинале Кубка Кремля – 2018 выиграл уже Хачанов, а в полуфинале «Мастерса» в Монреале-2019 сильнее снова оказался Даниил.

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в интервью «Чемпионату» прокомментировал предстоящую встречу двух россиян: «Ничего не жду от четвертьфинала Хачанов — Медведев. Сейчас у ребят совсем другие задачи. По классу Медведев сильнее. Результат сейчас вторичен. Сейчас нужно наиграться. Ощущений ещё нет, так как большая доля физической нагрузки. Если функциональная и физическая подготовка превалируют над теннисом, то ощущений ещё нет. К любому результату отнесусь спокойно».

Матч теннисисты начали собранно, стараясь попусту не выплёскивать наружу эмоции. Карен едва не взял чужую подачу при счёте 1:0, но Медведев отыграл оба брейк-пойнта. В 7-м гейме уже участились ошибки у Хачанова, и соперник тут же этим воспользовался, выйдя вперёд с брейком – 4:3. А в концовке партии Даниил снова забрал чужую подачу – 6:3 за 35 минут. Второй сет Хачанов снова начал чуть лучше соперника, но на сей раз смог добиться брейка – 2:1. Впрочем, его преимущество длилось недолго – вскоре Медведев смог выровнять ситуацию – 3:3. Очень упорным оказался 8-й гейм на подаче Карена, в котором 5 раз было «ровно» и лишь с 4-го брейк-пойнта Даниил реализовал свой шанс – 5:3. После этого Медведев уверенно довёл матч до победы – 6:3, 6:3 за 1 час 18 минут.

Вот так первое российское дерби в сезоне завершилось победой Медведева, и теперь в полуфинале он встретится с победителем пары Джокович – Шаповалов. А тем временем на женском турнире в Аделаиде успешные выступления продолжила белоруска Арина Соболенко. Вслед за Людмилой Самсоновой она справилась в 1/4 финала с Маркетой Вондроушовой из Чехии – 6:3, 7:5 и стала первой полуфиналисткой. Напомним, что Вондроушова на старте турнира выбила из сетки Екатерину Александрову (8).

Соперница Соболенко по полуфиналу определялась в матче – Вероника Кудерметова – Ирина Бегу. Россиянка поначалу вела в счёте с брейком 3:0 и 4:2, однако затем румынка втянула её в свой тягучий теннис, выровняла ситуацию в партии и выбралась вперёд – 5:4. И даже проигранная подача на сет – 5:5 нисколько не смутила Бегу, которая тут же снова взяла чужой гейм и подала на партию – 7:5. Во втором сете брейков уже было не семь, а поменьше. Лишь при счёте 3:3 Ирина впервые взяла чужую подачу. Вероника тут же отыгралась – 4:4. Но румынка снова реализовала брейк-пойнт и следом подала на матч – 7:5, 6:4.

Так в женском турнире не осталось ни одной представительницы России.