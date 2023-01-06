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Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче Медведева и Джоковича в Аделаиде

Шамиль Тарпищев высказался о предстоящем матче Медведева и Джоковича в Аделаиде
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от предстоящего матча между 21-кратным победителем турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем и экс первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым в полуфинале турнира в Аделаиде.

«У меня нет вообще никаких ожиданий от матча Медведев — Джокович. Потому что люди готовятся к Australian Open, а соревнования в Аделаиде — это проходящий турнир. Они все играют на фоне нагрузки: как получится, так и получится.

Сейчас ни Медведев, ни Джокович не в лучшей форме, так как они сейчас работают на Australian Open, а не на эти турниры, где они должны быть в форме. Они, конечно, будут биться, но из того состояния, в котором они находятся. Они сейчас оба не набрали форму», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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