Матч нового года! Джокович добыл путёвку в полуфинал Аделаиды, где сразится с Медведевым

В пятницу на турнире ATP-250 в Аделаиде определялись полуфиналисты. В нижней половине сетки, где уже в первом круге выбыли из борьбы три сеяных теннисиста из четырёх, проиграл последний игрок с номером посева – итальянец Янник Синнер (6). Его остановил Себастьян Корда из США – 7:5, 6:1, который до этого справился с Энди Марреем и обидчиком Андрея Рублёва (4) – испанцем Роберто Баутиста-Агутом. А японец Йосихито Нисиока после победы над Хольгером Руне (5) оказался сильнее американца Маккензи Макдональда и квалифая из Австралии Алексея Попырина – 7:6, 6:7, 6:2, который в первом круге сенсационно выбил из сетки канадца Феликса Оже-Альяссима (2). Таким образом, первую полуфинальную пару составили Корда и Нисиока. Третьим участником квартета сильнейших оказался Даниил Медведев, который в российском четвертьфинальном дерби справился с Кареном Хачановым – 6:3, 6:3.

В женской одиночной сетке Аделаиды в пятницу завершила борьбу последняя представительница России – Вероника Кудерметова (4), не сумевшая справиться с вязкой игрой румынки Ирины Бегу – 5:7, 4:6. Продолжили победное шествие по турниру две представительницы топ-посева – Онс Жабер из Туниса (1) и белоруска Арина Соболенко (2). Ещё одно место в полуфинале завоевала 18-летняя Линда Носкова из Чехии. Юная звёздочка уже наделала много шума в Аделаиде, сначала выбив в квалификации россиянок Анну Калинскую и Анастасию Потапову, потом в первом круге основной сетки переиграв Дарью Касаткину (3). Ну а после победы над американкой Клэр Лю чешка справилась за три часа ещё и с бывшей первой ракеткой мира Викторией Азаренко – 6:4, 6:7, 7:6. Теперь в промежуточном рейтинге WTA Линда поднялась на 69-е место, но на Australian Open она значится лишь четвёртой в листе ожидания, поскольку была в момент заявки 102-й ракеткой мира. И если до начала квалификации Australian Open от участия в турнире не откажутся четыре теннисистки, то Носковой придётся вступить в борьбу в Мельбурне с предварительных соревнований.

Заключительный матч дня в программе четвертьфиналов проводили 21-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович и канадец с русскими корнями Денис Шаповалов. Напомним, знаменитому сербу год назад не дали выступить в Австралии, депортировав его за отказ от вакцинации. Но в 2023 году всё изменилось. Сейчас в Аделаиде Джоковича встречают с радостью. Зрители от него в восторге, и окрылённый такой поддержкой Новак успешно продвигался по сетке турнира. В первом круге он уверенно справился с французом Констаном Летьеном – 6:3, 6:2. Во втором раунде с другим представителем Франции – Кентеном Алисом – тоже не было потери сета, но матч получился гораздо более напряжённым – 7:6, 7:6 за два часа. «Сегодня мой соперник показал отличное выступление, и я хочу поздравить его с отличным боем. Он играл как теннисист из топ-10. Он подавал мощно, попадал в точку, поэтому два тай-брейка — это реальный счёт в сегодняшнем матче. Я рад преодолеть этот вызов», — приводит слова Джоковича пресс-служба ATP.

Ранее соперники по 1/4 финала Джокович и Шаповалов встречались семь раз, и во всех случаях верх одерживал знаменитый серб, включая финал «Мастерса» в Париже-2019 и полуфинал Уимблдона-2021. За все эти семь поединков Денису удалось взять лишь два сета – на Australian Open – 2019 и на ATP Cup – 2020. Новая встреча этих двух теннисистов в Аделаиде получилась упорной. Геймы были затяжными, хотя до брейк-пойнтов дело доходило нечасто. Шаповалов упустил две возможности в стартовом гейме, а потом ещё одну – в пятом. А вот Новак при счёте 4:3 реализовал свой первый же шанс и тут подал на сет под ноль – 6:3 за 1 час 1 минуту.

В начале второго сета уже Джокович первым подобрался к брейк-пойнту и тут же его реализовал – 2:1. Однако Денис довольно быстро отыгрался – 3:3, после чего сумел отразить сразу два брейк-пойнта соперника. При счёте 4:4 у Новака было ещё три шанса получить преимущество, но серб их тоже упустил, а вот с четвёртой попытки у него все получилось – 5:4. После этого Новак уверенно подал на матч – 6:3, 6:4 за 1 час 56 минут.

Таким образом, в полуфинале Аделаиды-2023, как и ожидалось после жеребьёвки, сразятся бывшие первые ракетки мира Даниил Медведев и Новак Джокович. В официальных матчах они встречались 12 раз, и преимущество пока в пользу серба – 8:4. Как будет на этот раз, узнаем уже в субботу, 7 января. Начало поединка – в 13.00 по московскому времени.