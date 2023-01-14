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Саманта Стосур сообщила, что завершит карьеру после Australian Open

Саманта Стосур сообщила, что завершит карьеру после Australian Open
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Восьмикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх разрядах австралийка Саманта Стосур объявила, что завершит карьеру после грядущего Australian Open.

В 2022 году после поражения от россиянки Анастасии Павлюченковой на Australian Open она завершила карьеру в одиночном разряде, но продолжала играть в парном.

«Я так рада вернуться в Мельбурн-Парк и сыграть на моём 21-м Australian Open, но со смешанными чувствами я также делюсь с вами тем, что это будет мой последний турнир. Я счастлива, что у меня есть возможность закончить игру на моём любимом турнире «Большого шлема» – моём домашнем турнире – перед моими австралийскими болельщиками, друзьями и семьёй.

Хоть я и приняла решение уйти из спорта, который так люблю, небольшая часть меня была бы рада играть вечно. Знаю, что буду скучать по соревнованиям, по всем потрясающим впечатлениям и эмоциям, которые можно получить в туре. Я провела так много выдающихся матчей — в том числе против легенд, — которые заставляют меня оглянуться на свою карьеру и подумать о том, насколько я за неё благодарна», — написала теннисистка в социальных сетях.

Стосур — бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде и экс первый номер рейтинга в парном. Австралийка выиграла семь турниров «Большого шлема» в парном разряде, из них четыре в женском и три — в смешанном разрядах. Всего на её счету 37 побед на турнирах WTA.

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