Саманта Стосур сообщила, что завершит карьеру после Australian Open

Восьмикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в трёх разрядах австралийка Саманта Стосур объявила, что завершит карьеру после грядущего Australian Open.
В 2022 году после поражения от россиянки Анастасии Павлюченковой на Australian Open она завершила карьеру в одиночном разряде, но продолжала играть в парном.
«Я так рада вернуться в Мельбурн-Парк и сыграть на моём 21-м Australian Open, но со смешанными чувствами я также делюсь с вами тем, что это будет мой последний турнир. Я счастлива, что у меня есть возможность закончить игру на моём любимом турнире «Большого шлема» – моём домашнем турнире – перед моими австралийскими болельщиками, друзьями и семьёй.
Хоть я и приняла решение уйти из спорта, который так люблю, небольшая часть меня была бы рада играть вечно. Знаю, что буду скучать по соревнованиям, по всем потрясающим впечатлениям и эмоциям, которые можно получить в туре. Я провела так много выдающихся матчей — в том числе против легенд, — которые заставляют меня оглянуться на свою карьеру и подумать о том, насколько я за неё благодарна», — написала теннисистка в социальных сетях.
Стосур — бывшая четвёртая ракетка мира в одиночном разряде и экс первый номер рейтинга в парном. Австралийка выиграла семь турниров «Большого шлема» в парном разряде, из них четыре в женском и три — в смешанном разрядах. Всего на её счету 37 побед на турнирах WTA.
- 14 января 2023
-
23:38
-
22:34
-
21:37
-
19:25
-
18:51
-
18:26
-
18:17
-
18:05
-
17:45
-
16:45
-
16:28
-
16:27
-
15:33
-
15:08
-
14:31
-
14:12
-
14:00
-
13:36
-
13:28
-
13:01
-
12:58
-
12:15
-
12:02
-
12:00
-
11:53
-
11:26
-
11:16
-
10:52
-
10:50
-
10:26
-
10:03
-
09:57
-
09:46
-
09:12
-
07:37