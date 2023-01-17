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Камилла Рахимова — о флаге России на её матче: моя игра никак не связана с политикой

Камилла Рахимова — о флаге России на её матче: моя игра никак не связана с политикой
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Российская теннисистка Камилла Рахимова прокомментировала тот факт, что на её матче с украинкой Катериной Байндль был развёрнутый флаг России.

«Хочу прояснить обстоятельства вокруг того, что случилось на моём вчерашнем матче на Australian Open. Во время матча какие-то зрители были с флагами. Они были не в моей ложе, и моя игра никак не связана с политикой.

Я приехала на Australian Open как теннисистка, и хочу, чтобы так ко мне и относились. Меня и мою команду обвинили в том, что далеко от правды и никак не отражает наши моральные убеждения. Прошу прощения за вред, который принесла ложная информация», — написала Рахимова в своих социальных сетях, сопроводив текст фотографией рукопожатий с Байндль.

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