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Остапенко уверенно обыграла Байндль и вышла в 1/8 финала Australian Open

Остапенко уверенно обыграла Байндль и вышла в 1/8 финала Australian Open
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко не испытала проблем с украинкой Катериной Байндль в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Остапенко сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала свой единственный брейк-пойнт.

Соперницей Елены Остапенко по 1/8 финала Australian Open станет 18-летняя американка Кори Гауфф.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.

Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 08:25 МСК
Катерина Байндль
95
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Елена Остапенко
17
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
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