Остапенко уверенно обыграла Байндль и вышла в 1/8 финала Australian Open

Латвийская теннисистка Елена Остапенко не испытала проблем с украинкой Катериной Байндль в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.

Остапенко сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала свой единственный брейк-пойнт.

Соперницей Елены Остапенко по 1/8 финала Australian Open станет 18-летняя американка Кори Гауфф.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.