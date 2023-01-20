Остапенко уверенно обыграла Байндль и вышла в 1/8 финала Australian Open
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко не испытала проблем с украинкой Катериной Байндль в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час 7 минут.
Остапенко сделала два эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми. Её соперница ни разу не подала навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала свой единственный брейк-пойнт.
Соперницей Елены Остапенко по 1/8 финала Australian Open станет 18-летняя американка Кори Гауфф.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти, которая завершила карьеру.
Australian Open (ж). 3-й круг
20 января 2023, пятница. 08:25 МСК
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Катерина Байндль
К. Байндль
Окончен
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Елена Остапенко
Е. Остапенко
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