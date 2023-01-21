Даниил Медведев — про Australian Open: в этом году не судьба. Еду домой

Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал неудачное выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
«В этом году не судьба. Еду домой. Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году», — написал Медведев в своих социальных сетях.
Напомним, Медведев неожиданно завершил выступление на Australian Open — 2023 в третьем круге. Россиянин (7) проиграл 31-й ракетке мира, 22-летнему американцу Себастьяну Корде (29) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 2 часа 59 минут. Ранее Даниил два года подряд доходил до финала соревнований (2021, 2022).
Из-за данного поражения Медведев выпадет из топ-10 рейтинга ATP и будет в районе 12-го места. Впервые Даниил прорвался в десятку сильнейших теннисистов мира 15 июля 2019 года и с тех пор её не покидал.
- 21 января 2023
-
14:43
-
14:32
-
14:22
-
14:20
-
14:19
-
13:58
-
13:42
-
13:24
-
13:12
-
13:00
-
12:52
-
12:33
-
12:16
-
12:10
-
11:53
-
11:46
-
11:35
-
11:20
-
11:12
-
10:58
-
10:41
-
10:26
-
09:31
-
09:30
-
08:37
-
08:23
-
07:52
-
06:46
-
04:42
-
04:35
-
04:29
-
00:40
-
00:22
-
00:05
- 20 января 2023
-
23:50