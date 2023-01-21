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Даниил Медведев — про Australian Open: в этом году не судьба. Еду домой

Даниил Медведев — про Australian Open: в этом году не судьба. Еду домой
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Чемпион US Open – 2021, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал неудачное выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2023.

«В этом году не судьба. Еду домой. Спасибо, Австралия. Увидимся в следующем году», — написал Медведев в своих социальных сетях.

Напомним, Медведев неожиданно завершил выступление на Australian Open — 2023 в третьем круге. Россиянин (7) проиграл 31-й ракетке мира, 22-летнему американцу Себастьяну Корде (29) со счётом 6:7 (7:9), 3:6, 6:7 (4:7). Встреча продлилась 2 часа 59 минут. Ранее Даниил два года подряд доходил до финала соревнований (2021, 2022).

Из-за данного поражения Медведев выпадет из топ-10 рейтинга ATP и будет в районе 12-го места. Впервые Даниил прорвался в десятку сильнейших теннисистов мира 15 июля 2019 года и с тех пор её не покидал.

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