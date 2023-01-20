Катастрофа! Медведев не дошёл до 2-й недели ТБШ и выпадет из топ-10

В пятницу на Открытом чемпионате Австралии определялись участники второй недели этого турнира «Большого шлема». В этот день свои матчи проводили представители верхних половин сеток одиночного разряда. Наших девушек там не осталось, а вот из мужчин до третьего круга добрались Карен Хачанов и Даниил Медведев.

Итоги пятого дня. 20 января, пятница

Первым на корт из россиян выходил Хачанов, которому в соперники достался американец Фрэнсис Тиафо, занимающий 17-е место в рейтинге ATP. Любопытно, что в этот день Фрэнсис празднует день рождения – ему исполнилось 25 лет. До этого теннисисты встречались дважды, и в обоих случаях победил россиянин – в третьих раундах Уимблдона-2018 и 2021. И сейчас Тиафо и Хачанов снова сошлись в третьем круге ТБШ. Поначалу у Карена всё складывалось хорошо. Он взял два сета, однако потом Фрэнсис неожиданно «проснулся» — отыграл третий сет и в четвёртом на тай-брейке добрался до пятерного сетбола, ведя 6:1. Но Карен все угрозы отвёл, включая затем ещё один сетбол, и вырвал путёвку во вторую неделю АО.

Чуть позже в борьбу вступил Даниил Медведев. Его соперником тоже стал американец – сын чемпиона АО-1998 Петра Корды Себастьян Корда. Пару недель назад он добрался до финала Аделаиды-1, получил матчбол в поединке с Новаком Джоковичем, но не дожал его. Это говорит о том, что 22-летний Себастьян подошёл к АО-2023 в хорошей форме, и некоторые эксперты это отмечали. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату» выразил опасения по поводу исхода будущего матча: «Медведев может проиграть Корде. Люди, которые говорят, что ему будет легко, — просто не разбираются. Американец играет в очень классный теннис. Неделю назад он играл на совершенно одном уровне с Джоковичем. Сложнейший матч для Медведева. Думаю, что Дане нужно будет максимально затягивать каждый розыгрыш. Фаворита в этом поединке точно нет. Но с точки зрения борьбы за титул — матч важнейший. Если Медведев одержит победу, то дальше будет полегче. Настоящая проверка на прочность».

Матч у Медведева сразу не задался. После очень долгого первого гейма на подаче россиянина, который он проиграл, Даниил попросил помощи врача. У него возникли проблемы с кистью и предплечьем. После этого начался парад брейков. Сначала Корда ушёл вперёд с двумя брейками – 4:1, потом Медведев сравнял счёт. Дело дошло до тай-брейка, и там чуть удачливее оказался Корда. Так Даниил проиграл первый сет на турнире.

На волне успеха Корда повёл во второй партии сразу с брейком — 3:0 и уверенно довёл партию до победы – 6:3. Третий сет тоже начался с брейка Себастьяна – 2:0. Он долго держал это преимущество, но в восьмом гейме Медведев сравнял счёт – 4:4. Всё опять решалось на тай-брейке, который Даниил опять проиграл. 7:6, 6:3, 7:6 – очень важная победа в карьере Корды.

Таким образом, Медведев впервые с 2018 года не попал во вторую неделю Australian Open. А учитывая, что в прошлом году он был финалистом, теперь он потеряет много очков, выпадет из топ-10 рейтинга ATP и будет в районе 12-го места. Впервые Даниил прорвался в десятку сильнейших теннисистов мира 15 июля 2019 года и с тех пор её не покидал. Из других матчей отметим поединок Синнера и Фучовича – итальянцу удалось сделать то же, что и Маррею накануне – выиграть матч, уступая 0:2 по сетам. Такой же шанс был у канадца Шаповалова в матче с Хуркачем, но канадец не дожал соперника в пятом сете.

Мужчины. Третий круг



Синнер (Италия, 15) – Фучович (Венгрия) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.

Циципас (Греция, 3) – Грикспор (Нидерланды) – 6:2, 7:6, 6:3.

Оже-Альяссим (Канада, 6) – Ф.Серундоло (Аргентина) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.

Легечка (Чехия) – Норри (Великобритания, 11) – 6:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:4.

Хачанов (Россия, 18) – Тиафо (США, 16) – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.

Хуркач (Польша, 10) – Шаповалов (Канада, 20) – 7:6, 6:4, 1:6, 4:6, 6:3.

Корда (США, 29) – Медведев (Россия, 7) – 7:6, 6:3, 7:6.



Подробнее: Синнер (Италия, 15) – Фучович (Венгрия) – 4:6, 4:6, 6:1, 6:2, 6:0.Циципас (Греция, 3) – Грикспор (Нидерланды) – 6:2, 7:6, 6:3.Оже-Альяссим (Канада, 6) – Ф.Серундоло (Аргентина) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:4.Легечка (Чехия) – Норри (Великобритания, 11) – 6:7, 6:3, 3:6, 6:1, 6:4.) – Тиафо (США, 16) – 6:3, 6:4, 3:6, 7:6.Хуркач (Польша, 10) – Шаповалов (Канада, 20) – 7:6, 6:4, 1:6, 4:6, 6:3.Корда (США, 29) –– 7:6, 6:3, 7:6.

В женском турнире в этот день выделим из результатов волевую победу Виктории Азаренко над 10-й ракеткой турнира Мэдисон Кис из США. Белоруска остаётся в женской сетке единственной чемпионкой Australian Open прошлых лет (2012, 2013). Продолжает турнирный путь действующая победительница Уимблдона Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. В третьем круге она одолела в трёх сетах американку Коллинз и теперь в 1/8 финала встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

Женщины. Третий круг



Крейчикова (Чехия, 20) – Калинина (Украина) – 6:2, 6:3.

Рыбакина (Казахстан, 22) – Коллинз (США, 13) – 6:2, 5:7, 6:2.

Пегула (США, 3) – Костюк (Украина) – 6:0, 6:2.

Гауфф (США, 7) – Пера (США) – 6:3, 6:2.

Остапенко (Латвия, 17) – Байндль (Украина) – 6:3, 6:0.

Свёнтек (Польша, 1) – Бушкэ (Испания, Q) – 6:0, 6:1.

Азаренко (Беларусь, 24) – Кис (США, 10) – 1:6, 6:2, 6:1.



Подробнее: Крейчикова (Чехия, 20) – Калинина (Украина) – 6:2, 6:3.Рыбакина (Казахстан, 22) – Коллинз (США, 13) – 6:2, 5:7, 6:2.Пегула (США, 3) – Костюк (Украина) – 6:0, 6:2.Гауфф (США, 7) – Пера (США) – 6:3, 6:2.Остапенко (Латвия, 17) – Байндль (Украина) – 6:3, 6:0.Свёнтек (Польша, 1) – Бушкэ (Испания, Q) – 6:0, 6:1.Азаренко (Беларусь, 24) – Кис (США, 10) – 1:6, 6:2, 6:1.

Расписание пятого дня. Интересные матчи пятница, 20 января

В субботу должны завершиться поединки третьего круга одиночного разряда. Последний россиянин в нижней половине мужской сетки – Андрей Рублёв – встречается с цепким британцем Эвансом. А девятикратному чемпиону Australian Open Новаку Джоковичу придётся побороться с болгарином Григором Димитровым. Не забываем, что Железный человек – Энди Маррей – всё ещё в деле!

Мужчины. Третий круг



4:30. Рублёв (Россия, 5) – Эванс (Великобритания, 25)

5:00. Умбер (Франция) – Руне (Дания, 9)

11:00. Димитров (Болгария, 27) – Джокович (Сербия, 4)

11:00. Маррей (Великобритания) – Баутиста-Агут (Испания, 24)



Подробнее: 4:30.– Эванс (Великобритания, 25)5:00. Умбер (Франция) – Руне (Дания, 9)11:00. Димитров (Болгария, 27) – Джокович (Сербия, 4)11:00. Маррей (Великобритания) – Баутиста-Агут (Испания, 24)

У женщин в нижней половине сетки остались две россиянки – Варваре Грачёвой предстоит поединок с экс первой ракеткой мира Каролиной Плишковой. А Екатерина Александрова сразится с Магдой Линетт из Польши. Также Арина Соболенко сыграет со своей бывшей напарнице Элисе Мертенс.

Женщины. Третий круг



3:00. Грачёва (Россия) – Плишкова (Чехия, 30)

4:30. Бенчич (Швейцария, 12) – Джорджи (Италия)

6:30. Соболенко (Беларусь, 5) – Мертенс (Бельгия, 26)

11:00. Зигемунд (Германия, SR) – Гарсия (Франция, 4)

13:00. Линетт (Польша) – Александрова (Россия, 19)



Подробнее: 3:00– Плишкова (Чехия, 30)4:30. Бенчич (Швейцария, 12) – Джорджи (Италия)6:30. Соболенко (Беларусь, 5) – Мертенс (Бельгия, 26)11:00. Зигемунд (Германия, SR) – Гарсия (Франция, 4)13:00. Линетт (Польша) –

Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».