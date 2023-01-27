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Виландер — о Рыбакиной: с такой игрой и характером она способна выйти в 10 финалов ТБШ

Виландер — о Рыбакиной: с такой игрой и характером она способна выйти в 10 финалов ТБШ
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Семикратный победитель ТБШ в одиночном разряде Матс Виландер высказался о казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной.

«Сейчас выход в финал — это огромное достижение, но через пять лет так не будет казаться, потому что с такой игрой и характером она способна выйти в 10 финалов турниров «Большого шлема». Сейчас она спокойная и мягкая, но она на старте пути. Цель состоит в том, чтобы выиграть этот турнир и выиграть ещё много таких», — приводит слова Виландера Eurosport.

Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open. Финальный матч между ней и белоруской Ариной Соболенко начнётся 28 января не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая прошлой весной завершила карьеру.

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