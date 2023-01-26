Рыбакина и Соболенко разыграют титул новой чемпионки AO! Расписание, расклады и сетки

На Открытом чемпионате Австралии наступила пора решающих матчей. В четверг определялись финалистки в женском одиночном разряде, а в пятницу добудут путёвки в решающий матч мужчины. В полуфиналы у девушек вышли две чемпионки ТБШ Виктория Азаренко и Елена Рыбакина, причём белоруска выигрывали свои титулы именно в Мельбурне – в 2012 и 2013 годах. А у мужчин остался единственный чемпион – Новак Джокович, который только в одной Австралии праздновал успех девять раз.

Итоги 11-го дня. 26 января, четверг

Первыми в четверг у девушек путёвку в финал разыгрывали как раз Азаренко и Рыбакина. Отметим, что Елена на пути к этому матчу выбила из сетки первую ракетку мира Игу Свёнтек, американку Даниэль Коллинз (13-й номер посева) и чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко (17). У Азаренко тоже солидный послужной список на турнире – она убрала с дороги трёх крепких американок – Софью Кенин, Мэдисон Кис (10) и Джессику Пегулу (3). Первый сет полуфинала получился очень упорным. Рыбакина сначала была в роли догоняющей, а затем сравняла счёт, получила преимущество и отправилась подавать на сет. Это сделать ей не удалось, и дело дошло до тай-брейка. А там Рыбакина сыграла увереннее своей соперницы и повела по сетам – 1-0. Во второй партии преимущество Елены было более существенным. Она повела с двумя брейками и победу уже не упустила – 7:6, 6:3.

Елена Рыбакина впервые в карьере пробилась в финал Australian Open и в свой второй — на ТБШ. Таким образом, стало ясно, что белорусского финала в Мельбурне не будет. А соперница теннисистки из Казахстана определялась в поединке Арина Соболенко – Магда Линетт. Польской теннисистке уже 30 лет, но именно сейчас она переживает лучшие времена в карьере. До этого она дальше третьего круга на «Шлемах» не доходила, а теперь оказалась аж в полуфинале. До выхода в четвёрку сильнейших АО-2023 Магда выбила из сетки четырех сеяных теннисисток – Анетт Контавейт (16), Екатерину Александрову (19), Каролин Гарсию (4) и Каролину Плишкову (30). Благодаря успеху в Мельбурне Линетт заметно улучшит своё положение в рейтинге – поднимется с 45-го на 22-е место и улучшит своё рекордное место (33-е).

Что касается Соболенко, то этот сезон она начала потрясающе. В Аделаиде Арина выиграла титул и с учётом предыдущих раундов Australian Open к полуфиналу её серия побед, причём без потери сета, составила девять матчей. Сейчас белоруска добралась до своего четвёртого полуфинала в карьере на ТБШ, но ни разу до этого дальше не проходила. Вот что сказала спортсменка по поводу того, как она может всё-таки пробиться в решающий матч: «Это будет отличное испытание для меня — удастся ли мне сохранить спокойствие в ключевые моменты. Я уже была в полуфиналах, и все эти качели не помогали мне. Так что сейчас меня ожидает непростое испытание — смогу ли сохранить спокойствие, как мне удавалось это делать в предыдущих матчах».

Линетт и Соболенко до этого встречались дважды – в Тяньцзине-2018 и на Олимпиаде-2020, и тогда Арина оба раза уверенно победила – 6:1, 6:3 и 6:2, 6:1. Но сейчас всё было по-другому. Магда начала полуфинал с брейка, буквально ошарашив свою соперницу – 2:0, однако Соболенко не собиралась сдаваться и быстро восстановила равновесие – 2:2. Дальше девушки держали свои подачи и довели партию до тай-брейка, во время которого Арина отдала сопернице лишь одно очко – 7:6 (7:1) за 53 минуты. Кстати таким образом белоруска выиграла 9-й из 10 последних тай-брейков. Исключение составил только поединок с Каролин Гарсией в финале Итогового чемпионата WTA – 2022. Во второй партии Линетт уже ничего не могла поделать с напором белоруски. Та повела с двумя брейками и довела счёт до 5:1. На приёме у Арины было три матчбола, но польская теннисистка выстояла – 5:2. Впрочем, следом свою подачу белоруска уже не упустила – 7:6, 6:2.

Вот так Соболенко с четвёртой попытки пробилась в свой первый финал ТБШ. Серия её побед в сезоне-2023 уже достигла 10 матчей. Соперницей Арины по решающему поединку будет уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан. А это значит, что у Australian Open будет новая чемпионка. И уже сейчас ясно, что Арина вернётся с 5-го места рейтинга на наивысшее для себя 2-е. А Рыбакина дебютирует в топ-10.

Женщины. 1/2 финала

Рыбакина (Казахстан, 22) – Азаренко (Беларусь, 24) – 7:6, 6:3.

Соболенко (Беларусь, 5) – Линетт (Польша) – 7:6, 6:2.

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Расписание 12-го дня. Интересные матчи пятницы, 27 января

В пятницу на женском турнире впервые за всё время будет выходной, зато мужчины разыграют обе путёвки в финал. Россиянин Карен Хачанов поборется с греком Стефаносом Циципасом. Счёт личных встреч не в пользу Карена – 0-5, но всё может измениться. В другом матче 9-кратный чемпион Australian Open Новак Джокович будет противостоять дебютанту полуфиналов ТБШ – американцу Томми Полу.

Мужчины. 1/2 финала

6:30. Хачанов (Россия, 18) – Циципас (Греция, 3).

11:30. Джокович (Сербия, 4) – Пол (США).

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Australian Open проходит с 16 по 29 января в Мельбурне. Следить за матчами можно в наших текстовых трансляциях и материалах «Чемпионата».