Арина Соболенко упала на корт и расплакалась после победы на Australian Open — 2023

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко упала на корт и расплакалась после победы на Открытом чемпионате Австралии – 2023. Для 24-летней Арины это первый титул на турнире «Большого шлема».
Соболенко не смогла сдержать слёз после финального розыгрыша, позднее она обнялась с Рыбакиной и отправилась к своему боксу.
В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Арина получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков.
Соболенко выиграла 11 из 11 официальных матчей в этом сезоне. До выступления в Мельбурне она стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
- 28 января 2023
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