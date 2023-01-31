Именная модель кроссовок 18-летней Кори Гауфф выйдет в феврале

Спортивный бренд New Balance в своих социальных сетях сообщил, что именная модель кроссовок американской теннисистки Кори Гауфф (шестая ракетка мира) выйдет в продажу с 1 февраля.
Фото: New Balance
В прошлом году Гауфф впервые в карьере добралась до финала турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос». В решающем матче она уступила первой ракетке мира, Иге Свёнтек из Польши. Также в середине августа Гауфф стала первой ракеткой мира в парном рейтинге WTA. Только пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в обоих разрядах, швейцарка Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998 году.
На Итоговом чемпионате WTA американка не смогла выйти из группы. На недавнем чемпионате Открытого чемпионата Австралии Гауфф дошла до четвёртого круга.
- 31 января 2023
-
14:44
-
14:20
-
13:36
-
13:13
-
12:54
-
12:23
-
12:19
-
12:15
-
11:52
-
11:40
-
11:20
-
11:16
-
10:49
-
10:29
-
10:05
-
09:49
-
09:37
-
09:29
-
09:15
-
00:18
- 30 января 2023
-
23:04
-
20:09
-
18:03
-
16:47
-
16:30
-
14:30
-
14:17
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:40
-
13:32
-
13:15
-
13:02
-
12:50