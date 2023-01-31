Именная модель кроссовок 18-летней Кори Гауфф выйдет в феврале

Спортивный бренд New Balance в своих социальных сетях сообщил, что именная модель кроссовок американской теннисистки Кори Гауфф (шестая ракетка мира) выйдет в продажу с 1 февраля.

Фото: New Balance

В прошлом году Гауфф впервые в карьере добралась до финала турнира «Большого шлема». Это произошло на «Ролан Гаррос». В решающем матче она уступила первой ракетке мира, Иге Свёнтек из Польши. Также в середине августа Гауфф стала первой ракеткой мира в парном рейтинге WTA. Только пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира в обоих разрядах, швейцарка Мартина Хингис была моложе, когда возглавила парный рейтинг в 1998 году.

На Итоговом чемпионате WTA американка не смогла выйти из группы. На недавнем чемпионате Открытого чемпионата Австралии Гауфф дошла до четвёртого круга.