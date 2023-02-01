«Поймала красавчика на пляже». Елена Веснина поделилась свежими фотографиями из Сочи

Российская теннисистка Елена Веснина, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде опубликовала новый пост на своей странице в социальной сети. 36-летняя спортсменка поделилась фотографией со своим домашним питомцем по имени Финик из города Сочи.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕСНИНОЙ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВЕСНИНОЙ

«Поймала красавчика на пляже», — подписала фото Елена Веснина, добавив эмодзи сердца.

Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила и ещё может вернуться на турниры WTA и «Шлемы». Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.