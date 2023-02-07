«Работаю над форхендом». Маттео Берреттини опубликовал фото с молотом Тора

Финалист Уимблдона-2021, 14-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини опубликовал в социальных сетях забавное фото.

В кадре Маттео берёт в руки мьёльнир (молот бога Тора, который, в частности, фигурирует в фильмах киновселенной Marvel. Там Тора играет Крис Хемсворт).

«Сегодня была тяжёлая работа над форхендом», — подписал фото Берреттини, добавив эмодзи «смех до слёз».

Фото: из личного архива Маттео Берреттини

На пост отреагировал американец Фрэнсис Тиафо. «Ха-ха, бро, отдохни», — написал Тиафо в комментариях.

Ранее Берреттини неудачно выступил на Открытом чемпионате Австралии — 2023. Он потерпел поражение уже в первом круге. Его в пяти сетах обыграл трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 35-летний британец Энди Маррей.