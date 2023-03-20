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Рейтинг ATP на 20 марта: Алькарас вновь на вершине, Медведев поднялся в пятёрку

Рейтинг ATP на 20 марта: Алькарас вновь на вершине, Медведев поднялся в пятёрку
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ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вернул себе первое место после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Он обошёл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, который не поехал в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. Первая ракетка России Даниил Медведев, несмотря на поражение от Алькараса в финале, поднялся на одну строчку и идёт пятым.

Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».

Рейтинг ATP на 20 марта:

1(2). Карлос Алькарас (Испания) — 7420.
2(1). Новак Джокович (Сербия) — 7160.
3(3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770.
4(4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5560.
5(6). Даниил Медведев (Россия) — 4330.
6(10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3415.
7(7). Андрей Рублёв (Россия) — 3390.
8(8). Хольгер Руне (Дания) — 3325.
9(11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3065.
10(5). Тейлор Фритц (США) — 2975.
16(15). Карен Хачанов (Россия) — 2505.

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