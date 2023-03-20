Рейтинг ATP на 20 марта: Алькарас вновь на вершине, Медведев поднялся в пятёрку

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас вернул себе первое место после победы на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Он обошёл 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, который не поехал в США из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. Первая ракетка России Даниил Медведев, несмотря на поражение от Алькараса в финале, поднялся на одну строчку и идёт пятым.
Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».
Рейтинг ATP на 20 марта:
1(2). Карлос Алькарас (Испания) — 7420.
2(1). Новак Джокович (Сербия) — 7160.
3(3). Стефанос Циципас (Греция) — 5770.
4(4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5560.
5(6). Даниил Медведев (Россия) — 4330.
6(10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3415.
7(7). Андрей Рублёв (Россия) — 3390.
8(8). Хольгер Руне (Дания) — 3325.
9(11). Хуберт Хуркач (Польша) — 3065.
10(5). Тейлор Фритц (США) — 2975.
16(15). Карен Хачанов (Россия) — 2505.
- 20 марта 2023
-
09:21
-
05:00
-
04:45
-
04:24
-
04:03
-
03:48
-
03:37
-
03:30
-
03:25
-
02:49
-
02:46
-
02:20
-
02:07
-
01:37
-
01:29
-
01:22
-
01:14
-
00:30
- 19 марта 2023
-
22:55
-
22:31
-
21:49
-
21:41
-
20:56
-
20:30
-
20:10
-
19:50
-
19:30
-
18:45
-
18:30
-
16:40
-
15:10
-
14:23
-
14:07
-
13:13
-
12:08