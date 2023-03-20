«Теперь надо выстроить новую серию побед». Медведев огорчился, что не побил свой рекорд

Завершился «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, где финал в мужском одиночном разряде разыграли россиянин Даниил Медведев (5) и испанец Карлос Алькарас (1). Медведев, который до этого завоевал титулы в Роттердаме, в Дохе и в Дубае, ничего не смог поделать с Алькарасом. Испанец обыграл его за 1 час 12 минут — 6:3, 6:2. Победная серия Даниила оборвалась на отметке в 19 матчей. А Алькарас благодаря своему успеху вернулся на первое место в рейтинге ATP.

«Да, подвести итоги недели проще, чем сегодняшние. Сегодня было тяжело. Я играл не лучшим образом. А он играл хорошо. К сожалению, такое порой бывает в теннисе. Прошло не так много времени после матча. Я думал, что такое случается. После моего матча с Новаком Джоковичем [в финале US Open 2021 года] было то же самое. Я хорошо играл, а Новак тогда сыграл не лучшим образом. Такое бывает.

Почему я играл не лучшим образом? Не знаю. Может, мячи лучше ему подходили. Может, это ветер. Сегодня было довольно ветрено. Ему было легче с этим освоиться, и это нормально. Не знаю настоящей причины. Порой их и нет в теннисе. Расстроен результатом, но в целом неделя прошла потрясающе. Я очень рад и горжусь, что дошёл в Индиан-Уэллсе до финала. Тут словно грунт на харде. И это хороший результат для меня. Я получил много очков. Сезон начался хорошо. Я заработал больше очков, чем год назад к этому времени. Вижу лишь хорошее. И, конечно, жду Майами», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

— Каково это — играть с Алькарасом?

— Он хорошо играет. Он хорошо подавал сегодня. Хорошо выходил к сетке. Я понимал, что закончить матч нелегко, особенно если это финал. Я думал о своём матче с Новаком на US Open и старался делать то же самое, оказывать давление на соперника. К примеру, при счёте «ровно» мне наконец удался хороший приём, когда он подал и вышел к сетке — резаный форхенд, дропшот, да. Играть с ним нелегко. Мне хотелось бы сыграть с ним на другом покрытии — на более быстром харде, чтобы посмотреть, могу ли я сыграть лучше. Опять-таки я не знаю, может, это его игра не позволила мне действовать на высшем уровне, а может, я сам по какой-то причине играл не лучшим образом. Ментально я был готов к матчу. Мне не кажется, что я как-то легко подошёл к игре. Я был готов к борьбе. Я знал, что меня ожидает непростой оппонент. Он хорошо играл. Хорошо исполнял резаные удары в нужные моменты, у него были виннерсы на моей подаче. Больше особо нечего добавить.

— Настоящее ли это звание первой ракетки мира, если учесть, что Джокович пропускает турниры?

— Сто процентов. К сожалению, Новак не может играть на всех турнирах. Все хотели бы, чтобы он играл. Здорово видеть, как он играет. Он очень хорошо играет. Но что есть, то есть. К примеру, если игрок получает травму… Вот Рафа [Надаль] какое-то время травмирован. Можно ведь и сказать, что Рафа был бы первым, если бы не травмировался. Но мы не можем этого знать, поскольку он травмирован. То же самое и с Новаком. Если бы он в прошлом году и в этом играл на всех этих турнирах, рейтинг, возможно, выглядел бы иначе. Но… Но здесь не должно быть никаких «но». Карлос заслуженно стал первым номером. За последние 52 недели он взял больше очков, чем кто-либо другой. Вот так и работает рейтинг. Да, прошлый сезон он закончил на первом месте. Мне пока не удавалось такое. Постараюсь, конечно, добиться такого достижения.

— Твои выступления в последние 12 дней вселяют уверенность перед грунтовым сезоном?

— Сложно сказать. Как я уже говорил об этих кортах — не отказываюсь от того, что сказал в третьем круге, — здесь нет нужды скользить. А скольжение на грунте нелегко даётся мне. Но в прошлом мне удавалось хорошо выступать на грунте на крупных турнирах. Сейчас я здорово себя чувствую — ментально, физически, с точки зрения тенниса. Ожидаю грунтового сезона, но прежде постараюсь хорошо выступить в Майами на харде, даже если он там, возможно, окажется очень медленным.

— Сколько тебе надо времени, чтобы освоиться с таким поражением?

— Думаю, на этот раз всё пройдёт довольно быстро. Это зависит от того, сколько финалов подряд проиграл, какие до этого были результаты. Не знаю. Иногда зависит от того, что испытываешь в жизни сейчас. Я достаточно хорошо себя чувствую. Я выиграл три турнира. Мне удалось обновить личный рекорд в Индиан-Уэллсе. Раньше я тут никогда не выходил в четвертьфинал. И уже второй мой матч оказался трёхсетовым. Много позитивных моментов. Можно вечно расстраиваться по поводу того, что не выиграл финал. Но я уже сейчас могу посмеяться. Чтобы ни случилось, я постараюсь выиграть следующий турнир, победить здесь в следующем году. Я уже смотрю в будущее и, конечно, не буду слишком часто думать об этом поражении. Но, разумеется, мы с тренером разберём его.

— Твоя победная серия оборвалась.

— Чёрт, одного матча не хватило до рекорда. Вот это реально огорчает (улыбается).

— Теперь давление будет меньше?

— Нет, я действительно расстроен. Как-то раз я выиграл 20 матчей подряд. 20 или 21, если не ошибаюсь. По-моему, 20. Было бы круто побить рекорд, чтобы серия шла как можно дольше. Приятно иметь за плечами такие серии. Хорошо себя чувствуешь, поскольку в это время тебе достаются соперники пониже в рейтинге. Но и топ-игроки тоже, конечно. Если только не играешь шесть турниров ATP-250 подряд. Но такое бывает редко. Да, я огорчён тем, как всё закончилось. Но эта серия вселила в меня уверенность. В прошлом году мне не хватало этого. Иногда я доходил до финала, в Цинциннати был в полуфинале, хорошо играл, но недостаточно хорошо для полуфинала. Теперь мне удалось выиграть 19 матчей подряд. Я горжусь этим. Теперь надо выстроить новую серию. Другого пути в теннисе нет.

— Чувствуешь ли, что вносил достаточно изменений в тактику по ходу матча?

— Это было нелегко. Конечно, я старался. Я всегда пытаюсь это делать, если что-то не работает. Но он хорошо обрывал ритм. Когда я говорю «обрывал ритм» — знаете, когда он подаёт по центру со скоростью 130, а ты не принимаешь, тут особо ничего не изменишь. Затем настал момент, когда у меня появилось чувство, что я стал лучше действовать в розыгрышах, меньше ошибаться — по какой-то причине я часто ошибался сегодня. В одном из геймов он сделал три дропшота подряд, которых я не видел. Потом я уже был к ним готов и взял пару розыгрышей под конец. Это когда он подал и вышел к сетке при счёте «ровно». Обсудим это с тренером с прицелом на следующие матчи, надо ли мне перестраиваться или просто надо играть лучше. Но я ни о чём не жалею, говоря, что надо было изменить то-то и то-то. Надо было в целом играть лучше. Ни о чём не жалею в смысле тактики.