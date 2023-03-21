Рафаэль Надаль поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль на своей странице в социальной сети поздравил соотечественника Карлоса Алькараса, который стал победителем турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

«Поздравляю Карлоса Алькараса с возвращением на первую строчку в мировом рейтинге и победой в Индиан-Уэллсе», — написал Надаль, прикрепив фото 19-летнего испанца с трофеем.

Напомним, 19-летний испанец в финале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 6:3, 6:2. По итогам турнира Алькарас вернул себе первое место в рейтинге ATP. Медведев поднялся на пятое место. На этой неделе Алькарас приступит к защите титула на турнире серии «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 22 марта по 2 апреля.