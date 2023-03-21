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Факты о Майами-2023: жеребьёвка, расписание, сетки, расклады, где смотреть, Медведев и Алькарас могут сыграть в финале

Разыграют ли Медведев и Алькарас второй подряд финал? 10 причин следить за Майами
Даниил Сальников
Алькарас и Медведев
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Юному испанцу ещё нужно удержать звание первой ракетки мира по итогам престижного «Мастерса».

Завершается серия турниров на американском харде. Совсем скоро весь тур переберётся на грунт, а пока теннисистам надо разыграть внушительное количество очков в Майами, а некоторым и защитить прошлогодние титулы.

Снова без Джоковича и Надаля

Оба 22-кратных чемпиона ТБШ – Новак Джокович и Рафаэль Надаль, как и в Индиан-Уэллсе, не сыграют на «Мастерсе», правда, по разным причинам. Серб пропускает Майами, потому что в США до сих пор действует запрет на въезд в страну иностранцев, не имеющих сертификатов о вакцинации от ковида. В мае этот запрет будет снят, и вполне возможно, что Джокович сыграет на летних «Мастерсах» в Америке. А пока ему не помогло заступничество ни сенаторов, ни губернатора штата Флориды. Что касается Надаля, то он продолжает восстанавливаться от травмы, полученной на Australian Open и, скорее всего, вернётся в тур на европейский грунт.

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Неофициальный «Шлем» в Солнечном штате

Связку Индиан-Уэллс – Майами называют «Солнечным дублем», поскольку первый из них проводится в жаркой Калифорнии на Западном побережье США, а второй – на полуострове Флорида на Восточном побережье, где и находится Солнечный штат. Турнир впервые был проведён в 1985 году в Делрэй-Бич, в следующем сезоне – в Бока-Вест, с 1987-го по 2018-й разыгрывался на острове Ки-Бискейн в Майами, а в 2019-м переехал в Майами-Гарденс на арену Hard Rock Stadium, где проводит свои матчи клуб НФЛ «Майами Долфинс». Сетка в Майами, как и в Индиан-Уэллсе, рассчитана на 96 теннисистов и семь кругов, поэтому неудивительно, что эти два турнира частенько называют неофициальными «Шлемами». Соревнования в Майами также проходят в течение двух недель с участием и мужчин, и женщин. Первый раунд пропускают все 32 сеяных игрока, которые вступают в борьбу только со второго круга.

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Рекорды Майами

Рекордсменами Майами являются Андре Агасси и Новак Джокович, побеждавшие здесь по шесть раз. Четыре победы на счету Роджера Федерера. В прошлом году на турнире первенствовал 18-летний Карлос Алькарас, установивший уникальное достижение. Он стал третьим в списке самых молодых победителей «Мастерсов». Его обходят только Майкл Чанг (Торонто-1990) и Рафаэль Надаль (Монте-Карло-2005). Также он стал самым молодым чемпионом турнира в Майами, побив рекорд 19-летнего Новака Джоковича (2007). Этот успех стал первым для испанца на турнирах серии «Мастерс». Спустя год в его активе уже три подобных победы (Майами, Мадрид-2022, Индиан-Уэллс-2023). У женщин восемь титулов на счету Серены Уильямс, пять у Штеффи Граф, а по три у Винус Уильямс и Виктории Азаренко.

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Россияне в Майами

Российские теннисисты тоже вписали своё имя в историю турнира в Майами. В 2008 году чемпионом стал Николай Давыденко, обыгравший в финале самого Рафаэля Надаля. У женщин в 2006 году отличилась Светлана Кузнецова. И ещё несколько раз наши теннисистки добирались до решающего матча – Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004), Мария Шарапова (2005, 2006, 2011–2013) и та же Кузнецова (2016).

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Удержит ли Алькарас первое место?

Победа 19-летнего Карлоса Алькараса в Индиан-Уэллсе позволила испанцу вернуться на первое место в рейтинге ATP и сместить с вершины Новака Джоковича. Но как долго он сможет там удержаться? Дело в том, что в прошлом году Алькарас победил в Майами, и сейчас ему необходимо защитить 1000 рейтинговых очков. В случае любого другого исхода Карлос через две недели снова покинет вершину. Причём его может обогнать не только Джокович, но и Циципас, если завоюет титул в Майами. У женщин прошлогодний титул будет защищать, кстати, тоже первая ракетка мира. Но лидерство Иги Свёнтек пока незыблемо. Даже если она не защитит титул, никаких перестановок в топ-2 не будет. Арина Соболенко тоже останется на втором месте по итогам Майами.

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Будет ли у Медведева новая серия?

Россиянин Даниил Медведев не очень бодро начал сезон, проиграв на Australian Open уже в третьем круге. Зато потом он набрал крейсерскую скорость и завоевал подряд три титула – в Роттердаме, Дохе и Дубае. К финалу в Индиан-Уэллсе у него собралась серия из 19 выигранных матчей, но её прервал Алькарас. На пресс-конференции Медведев признался, что расстроен прерванной серией, ему бы хотелось довести её до собственного рекорда (20). Интересно, сможет ли россиянин начать новую серию в Майами?

Призовой фонд

Призовой фонд Майами полностью повторяет цифры Индиан-Уэллса. На турнире будет разыграно $ 17,6 млн – по $ 8,8 млн у мужчин и женщин. Это почти на $ 1 млн больше, чем в 2022 году – $ 16,7 млн. Чемпион в одиночном разряде заработает $ 1 262 220, финалист – $ 662 360, и даже проигравшему в первом круге достанется солидная сумма – $ 18 660.

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Два российских дебютанта Майами

Россию в одиночных сетках Майами-2023 представляют 12 игроков. У мужчин это привычная тройка – Даниил Медведев (четвёртый номер посева), Андрей Рублёв (6) и Карен Хачанов (14). Через сито квалификации пытаются пробиться Роман Сафиуллин, Павел Котов и Александр Шевченко. У женщин в основу по рейтингу попали девять теннисисток, и пять из них как сеяные начнут борьбу со второго круга – Дарья Касаткина (8), Вероника Кудерметова (11), Людмила Самсонова (12), Екатерина Александрова (18), Анастасия Потапова (27), Анна Блинкова, Анна Калинская, Евгения Родина (SR) и 18-летняя Эрика Андреева, получившая в числе других молодых перспективных теннисисток уайлд-кард от организаторов. Также в финал квалификации пробилась Варвара Грачёва. Отметим, что для Андреевой это будет дебют не только в основной сетке Майами, но и вообще на турнирах категории WTA-1000.

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Расклад мужской сетки

Жребий распределил представителей топ-8 посева таким образом, что Даниил Медведев (4) попал в разные половины сетки с чемпионом Индиан-Уэллса и первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом. Так что в случае успешного продвижения теннисистов в турнире они снова могут встретиться в финале, как только что в Индиан-Уэллсе. Вместе с Медведевым в третьей четверти сетки оказался поляк Хуберт Хуркач (8). В полуфинале из высоко сеянных теннисистов на них выходит пара Феликс Оже-Альяссим (5) – Стефанос Циципас (2). В верхней части могут образоваться такие сочетания: Карлос Алькарас (1) – Хольгер Руне (7) и Каспер Рууд (3) – Андрей Рублёв (6). Карен Хачанов (14) оказался в одной восьмушке с Циципасом. Во втором круге Медведев встретится с победителем пары Карбальес-Баэна – Сапата-Миральес, Рублёв – с лучшим теннисистом в матче Бублик – Вулф, а Хачанов – либо с аргентинцем Этчеверри, либо с квалифаером.

Майами – 2023. Мужчины. Сетка

Расклад женской сетки

Топ-8 посева в женской сетке распределились так: Ига Свёнтек (1) – Дарья Касаткина (8), Джессика Пегула (3) – Кори Гауфф (6), Мария Саккари (7) – Онс Жабер (4) и Каролин Гарсия (5) – Арина Соболенко (2). В первом круге Анна Калинская сыграет с Викторией Хименес-Касинцевой из Андорры (WC), а дальше победительница выйдет на чемпионку Индиан-Уэллса Елену Рыбакину (10). Евгения Родина (SR) сразится с американкой Бернардой Перой, Эрика Андреева (WC) – с ещё одной представительницей США Эшлин Крюгер (WC), а Анна Блинкова – с немкой Юле Нимайер.

Майами – 2023. Женщины. Сетка

Вот 10 причин, почему надо следить за Майами-2023. Турнир пройдёт с 21 марта по 2 апреля. Следить за его ходом можно в наших текстовых трансляциях и других материалах.

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