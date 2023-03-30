Sky Sports: Новаку Джоковичу разрешат сыграть на US Open — 2023

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович сможет сыграть на US Open – 2023, так как сенат США проголосовал за отмену мер по борьбе с распространением коронавируса, сообщает Sky Sports.
По информации издания, 29 марта Сенат США принял законопроект, который отменяет меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Документ будет отправлен президенту США Джо Байдену, который, как ожидается, его подпишет. Ранее Байден обещал, что не станет накладывать вето.
Напомним, в ряд отменённых мер входил запрет на въезд в страну невакцинированных путешественников. Джокович из-за данного правила пропустил US Open — 2022, а также крупные турниры серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами.
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