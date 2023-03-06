«Какой позор...» Реакция на отказ Новаку Джоковичу во въезде в США

…А ведь всё к этому и шло. Новак Джокович, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», не приедет на «Мастерсы» в США. В марте в стране пройдут престижные турниры в Индиан-Уэллсе и Майами, но сербского теннисиста на них, увы, не будет.

Что случилось?

Напомним, 35-летний Джокович, по-прежнему не желающий прививаться от коронавируса, не выступал на турнирах в США с финала US Open 2021 года, после того как в трёх сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву. Впоследствии в стране ужесточили правила въезда для непривитых иностранцев, и серб автоматически попал под бан. В этот раз Новак попытался найти обходной путь, поскольку соответствующее правило будет отменено только 11 мая. Он попробовал было получить специальное разрешение, отправив соответствующий запрос властям США. Однако получил отказ. Джоковичу не помогли даже американские сенаторы от Республиканской партии, которые в открытом письме призвали президента США Джо Байдена вмешаться в ситуацию.

О том, что Джокович не сыграет в Индиан-Уэллсе, сообщили организаторы. «Первая ракетка мира Новак Джокович снялся с «Мастерса» в Индиан-Уэллсе-2023. Вследствие его снятия в сетку попадает Николоз Басилашвили», — гласит твит пресс-службы «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Как видим, причина снятия прямо не названа. Но все всё понимают. Отсутствие Джоковича в Индиан-Уэллсе с вероятностью, максимально близкой к стопроцентной, означает, что Новак не сыграет и на «Мастерсе» в Майами, который стартует 20 марта.

Сам Джокович говорил ранее, что в случае получения отказа снимется до жеребьёвки, чтобы не вносить дисбаланс в турнирную сетку. Таким образом, он сдержал своё обещание. Жеребьёвка «Мастерса» в Индиан-Уэллсе состоится в понедельник, 6 марта, вечером по московскому времени. И теперь под первым номером будет посеян 19-летний испанец Карлос Алькарас, занимающий второе место в рейтинге ATP, а под вторым — грек Стефанос Циципас.

У Джоковича прекрасная статистика выступлений в Индиан-Уэллсе. За все годы сербский теннисист одержал здесь 50 побед, потерпев девять поражений. Новак пять раз выигрывал этот турнир, в том числе трижды подряд — с 2014 по 2016 год. То как раз и был его пятый и последний на данный момент титул. За шестой он поборется в лучшем случае не ранее 2024-го.

Что теперь будет делать Джокович?

На пресс-конференции после поражения от Даниила Медведева в полуфинале турнира в Дубае Новак говорил, что станет готовиться к грунтовому сезону. «Если для меня Америки не будет, думаю, я буду играть на грунте. Возможно, следующим турниром для меня станет Монте-Карло. Если так, то буду отдыхать и готовиться. Грунт — самое требовательное покрытие. К нему нужно готовиться дольше, чем к турнирам на других покрытиях», — сказал тогда серб.

Остаётся добавить, что Рафаэль Надаль, другой 22-кратный чемпион ТБШ и многолетний соперник Джоковича, также пропустит американские «Мастерсы». Однако в его случае причина куда прозаичнее — травма.

Реакция

Первыми на ситуацию отреагировали американские теннисисты Джон Иснер и Райлли Опелка. Интересно, что они сделали это ещё до официального объявления о снятии Джоковича. Американцы дружно заступились за сербского чемпиона.

«Не волнуйтесь, ребята, всего лишь 11 мая Джокович будет считаться достаточно безопасным для въезда в США. До тех пор он слишком опасен. Не сомневайтесь в науке, наше правительство с самого начала было в курсе всех вещей, связанных с коронавирусом», — написал Иснер в своих соцсетях.

«Какой позор… Страна свободы», — написал Опелка, комментируя ситуацию.

Новак Джокович Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Затем, уже после официального объявления, подключились и остальные. «В этот раз Джокович снялся до жеребьёвки, а не так, как в прошлом году, когда он ждал, пока жеребьёвка состоится», — написал журналист Бен Ротенберг.

«Большая потеря как для Индиан-Уэллса, так и для Майами. Всегда ведь хочется, чтобы первый номер мирового рейтинга играл на турнирах», — отметили журналисты из Tennis Connected.

Журналист Кристофер Клэри напомнил, какие турниры уже пропустил Джокович из-за своего нежелания прививаться. «2022-й — АО, Индиан-Уэллс, Майами, Канада, Цинциннати (все — «Мастерсы»), US Open. 2023-й — Индиан-Уэллс и Майами», — написал он.

Opta Ace подготовила интересную статистику. «С 1991 года в мужской сетке Индиан-Уэллса было только два случая, когда лидер рейтинга ATP не играл. Это Джокович в 2021 и 2023 годах», — отметили в Opta.

«Новак Джокович снялся с Индиан-Уэллса. А теперь давайте сосредоточимся на турнире и на теннисе», — подытожил журналист Крис Голдсмит.