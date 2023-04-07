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Бартоли: Уимблдону не оставили выбора в вопросе допуска россиян и белорусов

Бартоли: Уимблдону не оставили выбора в вопросе допуска россиян и белорусов
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Победительница Уимблдона-2013, бывшая французская теннисистка Марион Бартоли, также являющаяся членом Ассоциации лаун-тенниса (LTA), прокомментировала решение организации о допуске российских и белорусских теннисистов на Уимблдон-2023.

«Как член LTA я узнала об этой новости, вероятно, немного раньше, чем СМИ. Организация оказалась в ситуации, когда просто не удавалось сохранять в балансе все турниры, с этим было слишком сложно справиться. К тому же это могло лишить британских игроков возможности сыграть на домашних турнирах на травяном корте с возможностью заработать рейтинговые очки.

Я думаю, LTA, вероятно, были единственными, кто поддерживал идею отстранения россиян и белорусов. Они старались изо всех сил, но, к сожалению, у них не осталось других вариантов, было просто невозможно продолжать действие запрета. О чём я, очевидно, сожалею.

WTA и ATP, я полагаю, выступают за то, чтобы у каждого человека был шанс участвовать в соревнованиях, несмотря на религию, национальность и т. п. Вы не можете просто нарушить все эти правила. Уимблдон сделал это в прошлом году, и все видели, чем это кончилось. Они могли попытаться сделать это снова в этом году, но им не оставили другого выбора», — приводит слова Бартоли Tennis Majors.

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