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Стали известны подробности особых условий допуска россиян и белорусов на Уимблдон-2023: текст письма с деталями

Без российских спонсоров. Стали известны полные условия допуска россиян на Уимблдон
Александр Насонов
Без российских спонсоров
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Организаторы турнира составили подробное письмо. Все пункты обязательны к исполнению.

Не успел начаться грунтовый сезон, а теннисистам уже приходится думать о травяном. Во всяком случае, российским и белорусским игрокам. В конце марта стало известно, что россияне и белорусы, отстранённые от Уимблдона-2022, всё-таки получат допуск на турнир 2023 года, но при определённых условиях. Сперва стало известно, что спортсмены из России и Беларуси должны будут подписать некую декларацию о нейтралитете, а теперь появились и подробности.

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Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC), ответственный за проведение Уимблдона, направил российским и белорусским игрокам письмо, в котором чётко, по пунктам расписано, что они должны сделать, чтобы получить визу в Великобританию и сыграть на турнире. В письме отмечается, что в соответствии с указаниями правительства Великобритании игроки должны будут подтвердить согласие выступать в «нейтральном» статусе, то есть не выражать поддержку СВО России на Украине и не получать государственного финансирования от России и Беларуси, в том числе от спонсоров. Отдельно оговаривается, что те члены команд теннисистов, которые имеют российское либо белорусское гражданство, также будут обязаны согласиться на подобные условия и подписать аналогичный документ. В противном случае им не выдадут визу.

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Также организаторы напомнили, что для выступления на других турнирах в Великобритании нужно будет подписать отдельную декларацию, в которой, впрочем, значатся те же пункты. Но этот вопрос уже находится в ведении ATP и WTA, а не AELTC. Также отмечается, что AELTC пребывает в контакте с Министерством внутренних дел Великобритании, чтобы игроки и члены их команд успели вовремя получить визы. Порядок действий для теннисистов таков:

  • подписать условия регистрации в электронной форме;
  • предоставить информацию о членах команд, имеющих гражданство России и Беларуси, чтобы те, в свою очередь, также могли подписать соответствующие условия;
  • отправить паспортные данные (свои и членов команд) AELTC;
  • получить в ответ письмо-приглашение (это ещё не виза!) с паспортными данными;
  • оформить онлайн-заявку на получение визы;
  • получив индивидуальный номер, отправить его AELTC.

После этого организаторы отправят данные в МВД — вместе с подтверждением, что теннисист подписал декларацию о нейтралитете. При этом особо оговаривается следующее: очень важно не отправлять заявку на получение визы в посольство Великобритании, пока не пройдены все эти шаги. В противном случае заявку отклонят, ведь AELTC не сможет отправить в посольство информацию, что декларация подписана.

* * *

Вот такой долгий и извилистый путь. Впрочем, есть и позитивные моменты: от теннисистов не требуется выступать с какими-то заявлениями, а требуется лишь НЕ выступать — согласитесь, разница огромная. Рискнём предположить, что подавляющее большинство российских и белорусских теннисистов согласятся на эти условия. Что касается спонсоров, то ведущие российские игроки в лице Даниила Медведева и Карена Хачанова уже заявляли, что у них нет российской финансовой поддержки.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

«У меня нет российских спонсоров. И я буду играть так же, как мы играли на всех остальных турнирах. С радостью выступлю. Не знаю, как отреагируют зрители, это я контролировать не могу. Но я буду рад там сыграть. Надеюсь, на больших кортах. Надеюсь, будут важные и прекрасные матчи», — говорил Медведев на пресс-конференции после выхода в финал «Мастерса» в Майами.

«Если это всё, что требуется, – хорошо. Наверное, нужно следовать правилам. Сейчас мы же так и делаем. Это и есть нейтральность? С февраля прошлого года у нас нет флагов. Так что мы продолжим играть, как на других турнирах. И сейчас у меня нет российских спонсоров», — говорил Хачанов на пресс-конференции после поражения в полуфинале «Мастерса» в Майами. Ранее Карен сотрудничал с банком ВТБ.

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