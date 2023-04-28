Сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли украино-бельгийский дуэт в рамках Madrid Open
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Российский дуэт теннисисток сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли пару Надежда Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) в первом круге женского парного разряда Madrid Open со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 1:0 (10:1).
Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.
Россиянки сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 14. Их соперницы один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и использовали три брейк-пойнта из пяти.
Во втором круге российская пара сыграет с канадо-бразильским дуэтом Габриэла Дабровски/Луиза Стефани, которые ранее оказались сильнее Софьи Кенин (США) и Магды Линетт (Польша).
Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780.
Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
28 апреля 2023, пятница. 20:50 МСК
Надежда Киченок
Кимберли Циммерманн
Н. Киченок К. Циммерманн
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6 5
|0 1
|
|7 7
|1 10
Эрика Андреева
Мирра Андреева
Э. Андреева М. Андреева
Комментарии
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