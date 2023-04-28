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Сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли украино-бельгийский дуэт в рамках Madrid Open

Сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли украино-бельгийский дуэт в рамках Madrid Open
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Российский дуэт теннисисток сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли пару Надежда Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) в первом круге женского парного разряда Madrid Open со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 1:0 (10:1).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Россиянки сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 14. Их соперницы один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и использовали три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге российская пара сыграет с канадо-бразильским дуэтом Габриэла Дабровски/Луиза Стефани, которые ранее оказались сильнее Софьи Кенин (США) и Магды Линетт (Польша).

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
28 апреля 2023, пятница. 20:50 МСК
Надежда Киченок
Украина
Надежда Киченок
Кимберли Циммерманн
Бельгия
Кимберли Циммерманн
Н. Киченок К. Циммерманн
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 7 		6 5 0 1
6 1 		7 7 1 10
         
Эрика Андреева
Россия
Эрика Андреева
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Э. Андреева М. Андреева
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