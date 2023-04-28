Сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли украино-бельгийский дуэт в рамках Madrid Open

Российский дуэт теннисисток сёстры Эрика и Мирра Андреевы обыграли пару Надежда Киченок (Украина)/Кимберли Циммерманн (Бельгия) в первом круге женского парного разряда Madrid Open со счётом 6:7 (1:7), 7:6 (7:5), 1:0 (10:1).

Продолжительность матча составила 1 час 55 минут.

Россиянки сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 14. Их соперницы один раз подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и использовали три брейк-пойнта из пяти.

Во втором круге российская пара сыграет с канадо-бразильским дуэтом Габриэла Дабровски/Луиза Стефани, которые ранее оказались сильнее Софьи Кенин (США) и Магды Линетт (Польша).

Призовой фонд турнира в Мадриде составляет € 7 705 780.