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Касаткина и Тревизан не смогли выйти во второй круг парного разряда Мадрида

Касаткина и Тревизан не смогли выйти во второй круг парного разряда Мадрида
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в паре с итальянкой Мартиной Тревизан, потерпела поражение в первом круге парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменки уступили паре Сторм Сэндерс (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия) со счётом 3:6, 3:6.

Мадрид — парный разряд (ж). 1-й круг
29 апреля 2023, суббота. 18:00 МСК
Сторм Сэндерс
Австралия
Сторм Сэндерс
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
С. Сэндерс Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		3  
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Мартина Тревизан
Италия
Мартина Тревизан
Д. Касаткина М. Тревизан

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Касаткиной и Тревизан один эйс, одна двойная ошибка и три из восьми реализованных брейк-пойнтов. Их соперницы, Сэндерс и Мертенс, в свою очередь, выполнили два эйса, реализовали четыре из шести брейк-пойнтов, а также допустили две двойные ошибки.

Во втором круге Сэндерс и Мертенс сыграют с парой Моника Никулеску (Румыния) — Макото Ниномия (Япония). О дате и времени начала встречи будет сообщено позже.

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