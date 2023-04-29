Касаткина и Тревизан не смогли выйти во второй круг парного разряда Мадрида

Российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая в паре с итальянкой Мартиной Тревизан, потерпела поражение в первом круге парного разряда турнира категории WTA-1000, проходящего в Мадриде (Испания). Спортсменки уступили паре Сторм Сэндерс (Австралия) — Элисе Мертенс (Бельгия) со счётом 3:6, 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. На счету Касаткиной и Тревизан один эйс, одна двойная ошибка и три из восьми реализованных брейк-пойнтов. Их соперницы, Сэндерс и Мертенс, в свою очередь, выполнили два эйса, реализовали четыре из шести брейк-пойнтов, а также допустили две двойные ошибки.

Во втором круге Сэндерс и Мертенс сыграют с парой Моника Никулеску (Румыния) — Макото Ниномия (Япония). О дате и времени начала встречи будет сообщено позже.