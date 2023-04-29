Медведев рвётся в 3-й круг Мадрида! Россиянин начинает поход за очередным титулом. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В субботу должны вступить в борьбу сеяные теннисисты в нижней части мужской сетки, которую возглавляет россиянин Даниил Медведев (второй номер посева). Наш лидер встречается с малоизвестным квалифаером из Италии Андреа Вавассори, который выбил из сетки трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея. Кроме того, сыграют в этот день три российских квалифаера – Александр Шевченко, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. В нижней половине сетки у женщин сыграют две представительницы России – Людмила Самсонова (14) и дебютантка «тысячников» Мирра Андреева, отмечающая в этот день 16-летие. Следите за ходом дня в нашем онлайне!
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Параллельно начался матч Александра Шевченко с Иржи Легечкой. Победитель этой пары выходит в 3-м круге на дуэт Медведев — Вавассори.
Медведев начинает
И выходят на корт россиянин Даниил Медведев и итальянец Андреа Вавассори. Следить за ходом поединка можно в нашей текстовой трансляции.
У женщин в субботу сыграют две россиянки, которые поборются за места в 1/8 финала.
13:30. Самсонова (Россия, 14) – Остапенко (Латвия, 19)
14:00. Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – Соболенко (Беларусь, 2)
15:00. М.Андреева (Россия, WC) – Линетт (Польша, 17)
17:00. Гауфф (США, 6) – Бадоса (Испания, 26)
19:00. Гарсия (Франция, 5) – Ахмед Шериф (Египет)
22:30. Масарова (Испания, WC) – Саккари (Греция, 9)
Вот в какое ориентировочное время начнутся самые интересные матчи субботы в мужском турнире.
12:00 мск. Легечка (Чехия, 31) – Шевченко (Россия, Q)
12:00. Вавассори (Италия, Q) – Медведев (Россия, 2)
13:30. Пол (США, 14) – Сафиуллин (Россия, Q)
13:30. Оже-Альяссим (Канада, 7) – Лайович (Сербия)
13:30. Карацев (Россия, Q) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23)
15:00. Фритц (США, 8) – О’Коннелл (Австралия)
16:30. Этчеверри (Аргентина) – Тиафо (США, 9)
21:00. Тим (Австрия, WC) – Циципас (Греция, 4)
Об итогах пятницы на турнире в Мадриде и дальнейших раскладах по сеткам — в нашем обзоре дня с расписанием будущих встреч.
Список матчей россиян
Сегодня должны выступить шесть россиян. Вот с кем они играют.
Легечка (Чехия, 31) — Шевченко (Россия, Q)
Вавассори (Италия, Q) — Медведев (Россия, 2)
Пол (США, 14) — Сафиуллин (Россия, Q)
Карацев (Россия, Q) — Ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23)
Самсонова (Россия, 14) — Остапенко (Латвия, 19)
М.Андреева (Россия, WC) — Линетт (Польша, 17)
О том, как прошёл предыдущий игровой день — читайте в нашем лайве.
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