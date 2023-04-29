Медведев рвётся в 3-й круг Мадрида! Россиянин начинает поход за очередным титулом. LIVE!

«Мастерс» в Испании набирает обороты! Очередной российский день на турнире. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В субботу должны вступить в борьбу сеяные теннисисты в нижней части мужской сетки, которую возглавляет россиянин Даниил Медведев (второй номер посева). Наш лидер встречается с малоизвестным квалифаером из Италии Андреа Вавассори, который выбил из сетки трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея. Кроме того, сыграют в этот день три российских квалифаера – Александр Шевченко, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. В нижней половине сетки у женщин сыграют две представительницы России – Людмила Самсонова (14) и дебютантка «тысячников» Мирра Андреева, отмечающая в этот день 16-летие. Следите за ходом дня в нашем онлайне!