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Медведев, Самсонова, Андреева, Карацев: онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде-2023, результаты, сетка, где смотреть

Медведев рвётся в 3-й круг Мадрида! Россиянин начинает поход за очередным титулом. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Мадриде
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«Мастерс» в Испании набирает обороты! Очередной российский день на турнире. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию пятого игрового дня на «Мастерсе» в Мадриде. В субботу должны вступить в борьбу сеяные теннисисты в нижней части мужской сетки, которую возглавляет россиянин Даниил Медведев (второй номер посева). Наш лидер встречается с малоизвестным квалифаером из Италии Андреа Вавассори, который выбил из сетки трёхкратного чемпиона ТБШ Энди Маррея. Кроме того, сыграют в этот день три российских квалифаера – Александр Шевченко, Аслан Карацев и Роман Сафиуллин. В нижней половине сетки у женщин сыграют две представительницы России – Людмила Самсонова (14) и дебютантка «тысячников» Мирра Андреева, отмечающая в этот день 16-летие. Следите за ходом дня в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Мадрид. Сетка
WTA-1000. Мадрид. Сетка
Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 12:15 МСК
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
2 		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 12:10 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
3 		   
         
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 13:30 МСК
Томми Пол
США
Томми Пол
Т. Пол
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Мадрид (ж). 3-й круг
29 апреля 2023, суббота. 13:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Мадрид (ж). 3-й круг
29 апреля 2023, суббота. 15:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Медведев начинает Список матчей россиян
Live Даниил Сальников

Параллельно начался матч Александра Шевченко с Иржи Легечкой. Победитель этой пары выходит в 3-м круге на дуэт Медведев — Вавассори.

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 12:10 МСК
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
3 		   
         
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
12:05 Даниил Сальников

Медведев начинает

И выходят на корт россиянин Даниил Медведев и итальянец Андреа Вавассори. Следить за ходом поединка можно в нашей текстовой трансляции.

Мадрид (м). 2-й круг
29 апреля 2023, суббота. 12:15 МСК
Андреа Вавассори
Италия
Андреа Вавассори
А. Вавассори
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1 		   
2 		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
12:01 Даниил Сальников

У женщин в субботу сыграют две россиянки, которые поборются за места в 1/8 финала.

Женщины. Третий круг
13:30. Самсонова (Россия, 14) – Остапенко (Латвия, 19)
14:00. Осорио-Серрано (Колумбия, WC) – Соболенко (Беларусь, 2)
15:00. М.Андреева (Россия, WC) – Линетт (Польша, 17)
17:00. Гауфф (США, 6) – Бадоса (Испания, 26)
19:00. Гарсия (Франция, 5) – Ахмед Шериф (Египет)
22:30. Масарова (Испания, WC) – Саккари (Греция, 9)
11:58 Даниил Сальников

Вот в какое ориентировочное время начнутся самые интересные матчи субботы в мужском турнире.

Мужчины. Второй круг
12:00 мск. Легечка (Чехия, 31) – Шевченко (Россия, Q)
12:00. Вавассори (Италия, Q) – Медведев (Россия, 2)
13:30. Пол (США, 14) – Сафиуллин (Россия, Q)
13:30. Оже-Альяссим (Канада, 7) – Лайович (Сербия)
13:30. Карацев (Россия, Q) – ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23)
15:00. Фритц (США, 8) – О’Коннелл (Австралия)
16:30. Этчеверри (Аргентина) – Тиафо (США, 9)
21:00. Тим (Австрия, WC) – Циципас (Греция, 4)
11:56 Даниил Сальников

Об итогах пятницы на турнире в Мадриде и дальнейших раскладах по сеткам — в нашем обзоре дня с расписанием будущих встреч.

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11:53 Даниил Сальников

Список матчей россиян

Сегодня должны выступить шесть россиян. Вот с кем они играют.

Субботние матчи с участием россиян:
Легечка (Чехия, 31) — Шевченко (Россия, Q)
Вавассори (Италия, Q) — Медведев (Россия, 2)
Пол (США, 14) — Сафиуллин (Россия, Q)
Карацев (Россия, Q) — Ван де Зандсхулп (Нидерланды, 23)
Самсонова (Россия, 14) — Остапенко (Латвия, 19)
М.Андреева (Россия, WC) — Линетт (Польша, 17)
11:48 Даниил Сальников

О том, как прошёл предыдущий игровой день — читайте в нашем лайве.

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