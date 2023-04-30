Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чемпионка юниорского Уимблдона Софья Жук сообщила, что завела аккаунт на OnlyFans

Чемпионка юниорского Уимблдона Софья Жук сообщила, что завела аккаунт на OnlyFans
Комментарии

Бывшая российская теннисистка, 23-летняя Софья Жук сообщила, что создала аккаунт на OnlyFans.

«Что же, проясню момент, о котором вы все, ребята, меня спрашивали. Я создала аккаунт на OF, на нём не будет обнажённой натуры, так что сильно не волнуйтесь, но там будет кое-что интересное», — написала Жук в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Софьи Жук

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Интересно, что Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир. На взрослых турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде. Теннисистка завершила карьеру из-за череды серьёзных травм.

Материалы по теме
«Возьму перерыв на пару лет, чтобы организм отдохнул». Теннис уже скучает по Софье Жук
«Возьму перерыв на пару лет, чтобы организм отдохнул». Теннис уже скучает по Софье Жук
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023