Чемпионка юниорского Уимблдона Софья Жук сообщила, что завела аккаунт на OnlyFans

Бывшая российская теннисистка, 23-летняя Софья Жук сообщила, что создала аккаунт на OnlyFans.

«Что же, проясню момент, о котором вы все, ребята, меня спрашивали. Я создала аккаунт на OF, на нём не будет обнажённой натуры, так что сильно не волнуйтесь, но там будет кое-что интересное», — написала Жук в своих социальных сетях.

Фото: из личного архива Софьи Жук

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Интересно, что Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир. На взрослых турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде. Теннисистка завершила карьеру из-за череды серьёзных травм.