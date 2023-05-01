Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Горжусь тобой». Потапова опубликовала эмоциональный пост после поражения Шевченко

«Горжусь тобой». Потапова опубликовала эмоциональный пост после поражения Шевченко
Комментарии

25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях пост после поражения возлюбленного – 96-го номера рейтинга ATP, россиянина Александра Шевченко в третьем круге грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Напомним, Шевченко (Q) со счётом 6:4, 1:6, 5:7 уступил чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву (2). Потапова наблюдала за матчем с трибун.

«Оставила своё сердце, голос и душу на трибуне! Горжусь тобой, продолжай в том же духе», — написала Потапова на своей странице в социальной сети.

Отметим, что Потапова также приняла участие в турнире WTA-1000 в Мадриде, она дошла до третьего круга, где проиграла соотечественнице Веронике Кудерметовой (12).

Материалы по теме
Что это было? Медведев еле победил в Мадриде своего напарника по видеоиграм
Что это было? Медведев еле победил в Мадриде своего напарника по видеоиграм
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023