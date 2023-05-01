Что это было? Медведев еле победил в Мадриде своего напарника по видеоиграм

В понедельник, 1 мая, на грунтовом супертурнире в Мадриде проходят заключительные матчи третьего круга в мужском одиночном разряде. Сегодня играют теннисисты, попавшие в нижнюю половину сетки, и в их числе — третья ракетка мира Даниил Медведев, чей матч поставили первым запуском на центральном корте. В соперники Медведеву достался другой россиянин Александр Шевченко, занимающий 96-е место в рейтинге ATP. Даниил, будучи сеяным, до встречи с Шевченко провёл только один матч на турнире. Во втором круге он без особых проблем обыграл итальянского квалифаера Андреа Вавассори — 6:4, 6:3. А Александр, попавший в основную сетку через квалификацию, сперва победил американца Джеффри-Джона Вулфа (6:4, 6:4), а затем — и это приятная неожиданность, почти что сенсация — разгромил 31-го сеяного Иржи Легечку — 6:1, 6:1.

27-летний Медведев и 22-летний Шевченко никогда не играли друг с другом в профессиональном туре. Ничего удивительного здесь нет, ведь Александр не так уж часто появляется на турнирах ATP. Свою первую победу в туре он одержал не далее как в середине прошлого месяца, а в Мадриде, получается, побил свой личный рекорд. Шевченко имеет неплохие шансы закрепиться в топ-100 мирового рейтинга; впрочем, тут многое будет зависеть от результатов других теннисистов на текущем «Мастерсе».

По словам финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, Шевченко в скором будущем способен подняться в топ-50. «Александр Шевченко произвёл невероятное впечатление. Он обыграл очень сильного Иржи Легечку. А Легечка ведь, хотя и молодой, но у Рублёва были очень большие трудности в матчах с ним. А Александр отдал ему лишь два гейма за всю встречу. Это что-то нереальное. Шевченко может очень хорошо проявить себя в туре. У него очень высокий потенциал. Думаю, что в ближайшее время он должен войти в топ-50», — цитирует Чеснокова Vprognoze.ru.

А ещё Медведев и Шевченко — давние партнёры по компьютерным играм. В частности, по FIFA. Обоим теннисистам нравится этот футбольный симулятор. Александр рассказывал, что особенно часто они играли во времена пандемии, когда турниры какое-то время не проводились. При этом очное знакомство состоялось значительно позже, в январе 2022 года на ATP Cup, где сборная России дошла до полуфинала.

Какие бы авансы ни выписывали Шевченко, очевидно, что фаворитом сегодняшней встречи был Медведев. Несмотря на нелюбовь к грунту, Даниилу понравилась собственная игра в первом матче на турнире, в котором он обыграл Вавассори. «Я хорошо играл сегодня. И чувствовал себя нормально. В этом матче было несколько напряжённых моментов, но я ощущал, что контролирую ситуацию. Очень доволен своим уровнем. Просто хочу играть как можно лучше. Многие говорят, что выступать в Мадриде мне должно нравиться гораздо больше, чем на других грунтовых кортах, потому что корт тут быстрее. Но я не очень хорошо выступал в Мадриде прежде. Сейчас получился отличный матч, и, я надеюсь, таких игр в ближайшее время будет много», — цитирует его пресс-служба ATP.

Однако отчётный матч начался не по сценарию Медведева. Шевченко сразу же захватил инициативу и взял первые четыре гейма! И если в первом гейме соперники изрядно помучили друг друга (пять раз было «ровно») и Александр лишь с третьей попытки использовал брейк-пойнт, то в третьем гейме Даниил взял лишь одно очко на своей подаче. После этого теннисисты взяли ещё по гейму на подаче, а в седьмом гейме Шевченко упустил два сетбола на приёме, и Медведев сократил отставание — 2:5. Следом Даниил добился брейка, после чего взял свою подачу и приблизился к Александру на расстояние одного гейма. Перелом? Как бы не так: Шевченко всё-таки подал на сет, реализовав первый же сетбол в 10-м гейме, — 6:4.

Медведев явно был недоволен своей игрой в первом сете. По ходу партии он стучал ракеткой по корту, жаловался на кого-то постороннего, кто пришёл в его ложу, а в концовке спровоцировал зрителей, которые стали его освистывать. Тогда Даниил приложил палец к уху и стал заводить публику.

Жест Медведева, адресованный зрителям в Мадриде Фото: Кадр из видео

Во втором сете характер игры изменился. Инициативой завладел Медведев. В первом гейме Даниил спас два брейк-пойнта и взял свою подачу, а затем выиграл ещё четыре гейма — 5:0. При этом ему пришлось немало потрудиться, чтобы сделать два брейка, — особенно в четвёртом гейме, который Медведев выиграл аж с шестого брейк-пойнта! При счёте 0:5 Шевченко всё-таки взял свою подачу, но затем его соперник подал на сет, со второй попытки использовав сетбол, — 6:1. В этой партии нервничать пришлось уже Александру, который бросал ракетку. За весь второй сет Шевченко допустил целых девять невынужденных ошибок, а вот Медведев — всего две.

Перед началом третьей партии у Медведева пошла кровь из носа — Даниилу понадобился небольшой медицинский перерыв. В начале сета Шевченко повёл с брейком — 2:0, однако Медведев совершил обратный брейк, после чего взял подачу — 2:2. В пятом гейме Александр спас три брейк-пойнта, а в шестом взял гейм на приёме (Даниил подарил ему сразу две двойные ошибки), использовав первый же брейк-пойнт, — 4:2. Но Медведев и из этой ситуации выпутался: Даниил опять совершил обратный брейк, а в восьмом гейме ушёл с тройного брейк-пойнта — 4:4! После этого соперники взяли ещё по гейму на подаче, а в 11-м гейме, по ходу которого у Шевченко сводило ноги, Медведев совершил третий, ключевой брейк, после чего подал на матч, реализовав второй матчбол, — 4:6, 6:1, 7:5.

«Если так будешь дальше играть, мы встретимся в финале», — сказал Медведев у сетки, обращаясь к Шевченко. 2 часа 40 минут провели на корте теннисисты — вот такой неожиданно упорный поединок.

Так Медведев обновил свой личный рекорд на мадридском «Мастерсе». До этого лучшим результатом россиянина был выход в третий круг в 2021 году. В 1/8 финала Даниил также может сыграть с соотечественником. Для этого необходимо, чтобы Аслан Карацев в своём матче 1/16 финала победил австралийца Алекса де Минора (16). Также сегодня выйти в четвёртый круг попробует Роман Сафиуллин, который сыграет с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом. За всеми событиями следите на «Чемпионате».