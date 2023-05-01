Фото: элегантный Янник Синнер позирует для модного журнала

Восьмая ракетка мира, 21-летний итальянский теннисист Янник Синнер принял участие в фотосессии для издания Interview Magazine, а также дал журналистам новое интервью.

Отметим, что Синнер является официальным амбассадором итальянского модного дома Gucci.

Ранее Синнер снялся с четвертьфинала грунтового турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) по неясной причине, позднее – и с турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

21-летний Синнер – чемпион семи турниров на уровне ATP, Янник выходил в четвертьфиналы на турнирах «Большого шлема». Янник с 13 лет тренировался у известного итальянского специалиста, экс-наставника Марии Шараповой Рикардо Пьятти. По ходу текущего сезона Синнер и Пьятти расстались.