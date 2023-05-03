Анастасия Потапова опубликовала романтичное фото с Александром Шевченко из Мадрида

25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным – 96-м номером рейтинга ATP, россиянином Александром Шевченко.

«Знакомились с Мадридом», — подписала снимок Потапова.

Фото: из личного архива Анастасии Потаповой

И Потапова, и Шевченко завершили выступления на текущих соревнованиях WTA и ATP в Мадриде. Шевченко (Q) в третьем круге турнира серии «Мастерс» со счётом 6:4, 1:6, 5:7 уступил чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву (2). Потапова (21) дошла до третьего круга соревнований WTA-1000, где со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6 проиграла соотечественнице Веронике Кудерметовой (12).

Отметим, что после вылета с турнира Потапова поддерживала Шевченко на трибуне.