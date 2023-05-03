Анастасия Потапова опубликовала романтичное фото с Александром Шевченко из Мадрида

25-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова опубликовала в социальных сетях совместное фото с возлюбленным – 96-м номером рейтинга ATP, россиянином Александром Шевченко.
«Знакомились с Мадридом», — подписала снимок Потапова.
Фото: из личного архива Анастасии Потаповой
И Потапова, и Шевченко завершили выступления на текущих соревнованиях WTA и ATP в Мадриде. Шевченко (Q) в третьем круге турнира серии «Мастерс» со счётом 6:4, 1:6, 5:7 уступил чемпиону US Open – 2021, третьей ракетке мира россиянину Даниилу Медведеву (2). Потапова (21) дошла до третьего круга соревнований WTA-1000, где со счётом 6:7 (3:7), 7:5, 3:6 проиграла соотечественнице Веронике Кудерметовой (12).
Отметим, что после вылета с турнира Потапова поддерживала Шевченко на трибуне.
- 3 мая 2023
-
18:29
-
18:02
-
17:21
-
16:58
-
16:54
-
16:46
-
16:20
-
16:18
-
15:55
-
15:30
-
15:24
-
15:03
-
14:48
-
14:47
-
14:15
-
14:11
-
13:52
-
13:35
-
13:01
-
12:50
-
12:33
-
12:21
-
12:03
-
12:00
-
11:40
-
11:14
-
10:56
-
10:27
-
10:10
-
09:47
-
09:46
-
09:00
-
08:00
-
03:40
-
03:26