19-летний Алькарас в манере Надаля переставлял бутылки по ходу матча с Хачановым в Мадриде

Чемпион US Open – 2022, вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас по ходу четвертьфинального матча грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) в манере 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», соотечественника Рафаэля Надаля поправлял местоположение бутылок с водой и другим содержимым.

Напомним, в четвертьфинале Алькарас (1) со счётом 6:4, 7:5 обыграл серебряного призёра Олимпиады-2020, 12-ю ракетку мира россиянина Карена Хачанова (10). Встреча продлилась 1 час и 52 минуты. Отметим, что во втором сете Хачанов вёл со счётом 4:1, но упустил данное преимущество – Алькарас взял пять геймов подряд.

Стоит отметить, что Надаль снялся с «Мастерса» в Мадриде, он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной в Австралии – растяжения подвздошно-поясничной мышцы левой ноги.