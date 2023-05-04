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«Это мог быть мой лук на Met Gala...» Анастасия Павлюченкова опубликовала забавное фото

«Это мог быть мой лук на Met Gala...» Анастасия Павлюченкова опубликовала забавное фото
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова опубликовала в социальных сетях забавный снимок. На нём она позирует в огромных башмаках.

«Это мог быть мой лук на Met Gala, но меня не пригласили...», — подписала фото Павлюченкова.

Фото: из личного архива Анастасии Павлюченковой

Ранее Павлюченкова приняла участие в грунтовом турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Там Анастасия выиграла первый за 15 месяцев матч одиночного разряда в основной сетке турнира на уровне WTA. В первом круге россиянка обыграла представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (WC) со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7). В дальнейшем успех укрепить не удалось – во втором круге Павлюченкова проиграла Дарье Касаткиной.

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