Кудерметова дожала Пегулу в Мадриде, несмотря на «баранку»! Вероника уже в 1/2 финала

В cреду, 3 мая, на «тысячнике» в Мадриде проходят четвертьфинальные матчи в женском и мужском одиночном разряде. Открывало программу игрового дня противостояние между российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой и третьей ракеткой планеты Джессикой Пегулой. До очной встречи на престижном турнире в столице Испании обе девушки успели провести по три матча. Джессика, которая в 2022 году играла в финале этого «тысячника», в первых двух поединках не проиграла ни сета, поочерёдно справившись с полькой Магдаленой Фрех и чешкой Мари Боузковой. Единственной теннисисткой, сумевшей забрать партию у американки, была представительница Италии Мартина Тревизан.

Путь Кудерметовой к 1/4 Мадрида вышел куда сложнее: во всех матчах 26-летней уроженке Казани пришлось играть настоящие марафоны, два из которых (с соотечественницами Анастасией Потаповой и Дарьей Касаткиной) длились три часа. После упорного противостояния с Касаткиной Кудерметова даже призналась, что только два бокала пива помогли ей восстановиться после последних тяжёлых игр. «Если честно, чувствую себя неплохо. После длинного матча с Настей (Потаповой) я впервые пила пиво, чтобы восстановиться. Два бокала. Думаю, оно помогло мне восстановиться», — приводит слова россиянки пресс-служба WTA.

Стоит отметить, что Джессике и Веронике, несмотря на их длительное нахождение в WTA-туре, ещё ни разу не довелось выяснять отношения на корте. Таким образом, очное сражение в рамках 1/4 финала мадридских соревнований стало первым в истории личных встреч между девушками. В преддверии дебютной игры эксперты отмечали, что обе спортсменки имеют равные шансы выйти в полуфинал этого грунтового «тысячника». «Трудно сказать, кто выиграет этот матч. Обе теннисистки находятся в хорошей форме, но у Кудерметовой последние два матча были очень тяжёлыми, и сейчас ей достался непростой соперник, но я думаю, что шансы равны. Вероника в этом турнире показывает довольно острую игру, не боится играть с лёту, уверенно действует в завершении атак, поэтому она обыгрывает своих соперниц», — приводит слова победителя двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрея Ольховского ТАСС.

В начале отчётного матча Джессика и Вероника обменялись брейками. Затем россиянка со второй попытки снова взяла чужую подачу. На этот раз теннисистка сумела удержать следом и свою и повести – 3:1. Однако долго вести в счёте Кудерметовой не удалось. Уже в шестом гейме стартовой партии американка сделала обратный брейк – 3:3. Решающим моментом первой партии стал ключевой, по мнению многих специалистов, седьмой гейм игры. Уроженка Казани взяла чужую подачу и затем спокойно довела сет до победы – 6:4.

Вероника Кудерметова Фото: Julian Finney/Getty Images

Однако закрепить успех стартовой партии в следующем сете у Вероники не получилось. Пегула с ходу повела со счётом 4:0, сделав два брейка. У россиянки на корте не получалось буквально ничего. Ярким подтверждением вышесказанного является большое количество невынужденных ошибок во второй партии (целых 15). Джессика же буквально разрывала свою оппонентку и в итоге даже сумела оформить «баранку» – 6:0. За весь сет третий номер в женской мировой табели о рангах допустила лишь одну (!) неточность.

Джессика Пегула Фото: Julian Finney/Getty Images

После сокрушительного поражения во второй партии Кудерметова и вовсе взяла медицинский перерыв. 13-й ракетке мира даже пришлось покинуть корт. Возможно, именно этот фактор и помог россиянке перенастроиться и начать новую партию с чистого листа. Представительница России сразу же сделала брейк и повела в решающем сете – 2:0. Но долго быть в роли лидера у россиянки не получилось. Обидная ошибка (оставалось лишь пробить в пустую часть корта на первом брейк-пойнте соперницы) позволила 29-летней уроженке Буффало сравнять счёт – 2:2.

Уже в пятом гейме третьей партии Вероника со второй попытки вновь взяла чужую подачу, но тут же последовал обратный брейк – 3:3. Чехарда брейков и не думала прекращаться. Кудерметова опять забрала гейм на приёме, причём не отдав сопернице ни очка. На этот раз уроженка Казани смогла закрепить лидерство – 5:3. На удивление концовку игры россиянка провела спокойно, закрыв встречу эффектным эйсом со второго матчбола. Таким образом, 13-я ракетка мира добилась итоговой победы со счётом 6:4, 0:6, 6:4 и впервые в карьере шагнула в полуфинал турнира WTA-1000. За выход в финал Вероника сразится с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) – Петра Мартич (Хорватия).

Также в среду в четвертьфинале Мадрида сыграет ещё один российский теннисист. Карен Хачанов поборется за путёвку в следующую стадию соревнований с хозяином кортов Карлосом Алькарасом. За всеми событиями следите на «Чемпионате».