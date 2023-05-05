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Аманда Анисимова решила сделать перерыв в карьере из-за психического здоровья

Аманда Анисимова решила сделать перерыв в карьере из-за психического здоровья
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21-летняя американская теннисистка Аманда Анисимова рассказала, что борется с проблемами со своим психическим здоровьем, из-за чего решила сделать небольшой перерыв в карьере.

«Привет, ребята. Решила сделать пост, объясняющий, что происходит и какие у меня планы. С лета 2022 года я реально борюсь со своим психическим здоровьем и выгоранием. Находиться на теннисных турнирах стало невыносимо. На данный момент мой приоритет — психическое состояние и небольшой перерыв. Я старалась, как могла, чтобы преодолеть это. Буду скучать по выступлениям на турнирах. Ценю вашу постоянную поддержку», — написала Анисимова в соцсетях.

Анисимова – победительница двух турниров WTA: в 2019 году она стала чемпионкой в Боготе, а в 2022-м – в Мельбурне.

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