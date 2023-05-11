«А чего тут стесняться?» Софья Жук рассказала, как пошла на операцию по увеличению груди

Бывшая российская теннисистка 23-летняя Софья Жук рассказала, как решилась на операцию по увеличению груди.
«А чего тут стесняться? Честно, история началась с того, что мне как-то под утро приснилось, что я в каком-то корсете и у меня сделаны большие сиськи, так что этот корсет на мне смотрится просто бомбически. И я проснулась с этой мыслью и тут же ткнула мужа локтем. Он удивился, что я его бужу в такое время: «Чего?» – «Хочу сиськи». – «Да делай что хочешь, поспать только дай».
Фото: из личного архива Софьи Жук
Я в то же утро записалась на консультацию, она была в пятницу, на ней сразу же назначили операцию на утро понедельника. Мы заплатили кэшем, поэтому операцию поставили сразу. Тут 90 процентов девочек делают сиськи в кредит – тогда её ставят через несколько месяцев, чтобы ты какую-то часть уже выплатила. А мы всё сразу оплатили. Это стоило $ 7400.
Три дня был ад, я не могла ни руки поднять, ничего. Но после трёх дней острая боль отошла, остался небольшой дискомфорт. Через неделю я сняла постоперационный топ и стала ходить уже просто в майке. Сначала грудь сидела выше, через несколько месяцев опустилась и села на своё место. И стала мягкой. Я даже не ожидала», — приводит слова Жук Sports.ru.
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