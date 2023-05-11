«Нам с мужем стало интересно». Софья Жук рассказала, зачем создала аккаунт на OnlyFans

Бывшая российская теннисистка 23-летняя Софья Жук ответила, зачем создала аккаунт на OnlyFans.

«Мне стало чисто интересно, если честно, сколько можно там заработать, например, за неделю без какого-либо голого развратного контента. Никаких секс-переписок, ничего. Нам с мужем просто стало интересно: давай попробуем, что будет. И я за пять дней заработала $ 4500. Я сама не понимаю, как это работает. Я ничего не делала, голую себя не показывала. Вообще ничего. Так же в купальниках, как в социальных сетях», — приводит слова Жук Sports.ru.

Фото: из личного архива Софьи Жук

В 2015 году 15-летняя Жук выиграла титул на юниорском Уимблдоне, со счётом 7:5, 6:4 победив в финале соотечественницу Анну Блинкову. Интересно, что Софья не проиграла ни одного сета за весь турнир. На взрослых турнирах «Большого шлема» Софья не проходила дальше первого круга. Жук выиграла шесть турниров ITF в одиночном разряде. Теннисистка завершила карьеру из-за череды серьёзных травм.