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Касаткина и Путинцева снялись с парного разряда турнира WTA-1000 в Риме в первом круге

Касаткина и Путинцева снялись с парного разряда турнира WTA-1000 в Риме в первом круге
Юлия Путинцева
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Российская теннисистка Дарья Касаткина и её партнёрша по парному разряду, представительница Казахстана Юлия Путинцева снялись с первого круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), по ходу первого сета стартового матча. Спортсменки играли с Моникой Никулеску из Румынии и Макото Ниномией из Японии.

Встреча была остановлена на счёте 3:4. Матч длился 39 минут. За это время Касаткина и Путинцева выполнили один эйс и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету их соперниц к моменту остановки игры было два реализованных брейк-пойнта из двух (100%).

На отказе Никулеску и Ниномия прошли во второй круг парного разряда. В следующем круге им предстоит встретиться с дуэтом Улрикке Эйкери (Норвегия) — Мию Като (Япония).

Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 16:45 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Д. Касаткина Ю. Путинцева
Окончен
0 : 0
Rt
1 2 3
         
3 		   
4 		   
         
Моника Никулеску
Румыния
Моника Никулеску
Макото Ниномия
Япония
Макото Ниномия
М. Никулеску М. Ниномия
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