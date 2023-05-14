Касаткина и Путинцева снялись с парного разряда турнира WTA-1000 в Риме в первом круге
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Российская теннисистка Дарья Касаткина и её партнёрша по парному разряду, представительница Казахстана Юлия Путинцева снялись с первого круга турнира WTA-1000, проходящего в Риме (Италия), по ходу первого сета стартового матча. Спортсменки играли с Моникой Никулеску из Румынии и Макото Ниномией из Японии.
Встреча была остановлена на счёте 3:4. Матч длился 39 минут. За это время Касаткина и Путинцева выполнили один эйс и реализовали два брейк-пойнта из трёх. На счету их соперниц к моменту остановки игры было два реализованных брейк-пойнта из двух (100%).
На отказе Никулеску и Ниномия прошли во второй круг парного разряда. В следующем круге им предстоит встретиться с дуэтом Улрикке Эйкери (Норвегия) — Мию Като (Япония).
Рим — парный разряд (ж). 1-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 16:45 МСК
Дарья Касаткина
Юлия Путинцева
Д. Касаткина Ю. Путинцева
Окончен
0 : 0
Rt
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Моника Никулеску
Макото Ниномия
М. Никулеску М. Ниномия
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