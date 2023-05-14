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Медведев, Касаткина, Калинская, Самсонова: онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме-2023, результаты, сетка, где смотреть

Касаткина сражается в Риме! Медведев, Калинская и Самсонова готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция «Мастерса» в Риме-2023
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«Мастерс» в Риме набирает обороты! Даниил дождался стартового матча, и ещё пять россиян сыграют в этот день. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В воскресенье должно состояться шесть матчей с участием россиян. Программа дня получилась очень насыщенной из-за переноса 10 субботних матчей. В частности, дождь не дал стартовать на турнире Даниилу Медведеву (третий номер посева). Он должен сыграть с финном Эмилем Руусувуори. Матчи третьего круга проведут Роман Сафиуллин (Q) и Александр Шевченко (LL), который сразится с Янником Синнером (8). В женском турнире выступят Дарья Касаткина (8), Людмила Самсонова (16) и Анна Калинская. Последняя сразится с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной (7). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!

ATP Masters 1000. Рим. Сетка. Парный разряд
WTA-1000. Рим. Сетка
Рим (ж). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Юлия Грабер
Австрия
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Рим (м). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 12:00 МСК
Алексей Попырин
Австралия
Алексей Попырин
А. Попырин
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Роман Сафиуллин
Россия
Роман Сафиуллин
Р. Сафиуллин
Рим (м). 2-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 13:30 МСК
Эмиль Руусувуори
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Рим (ж). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Донна Векич
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Рим (ж). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Рим (м). 3-й круг
14 мая 2023, воскресенье. 21:30 МСК
Александр Шевченко
Россия
Александр Шевченко
А. Шевченко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Расписание воскресенья
Live Даниил Сальников

Об итогах вчерашнего дня, на ход которого существенно повлиял дождь, читайте в нашем обзоре.

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Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем лайве предыдущего дня.

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Расписание воскресенья

Программа дня в воскресенье обширная. Вот какие матчи сегодня предстоят россиянам:

Все матчи воскресенья с участием россиян:
12:00. Юлия Грабер (Австрия) – Дарья Касаткина (8)
12:00. Алексей Попырин (Австралия, Q) – Роман Сафиуллин (Q)
13:30. Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Даниил Медведев (3)
18:00. Донна Векич (Хорватия, 21) – Людмила Самсонова (16)
20:00. Анна Калинская – Елена Рыбакина (Казахстан, 7)
21:30. Александр Шевченко (LL) – Янник Синнер (Италия, 8)
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