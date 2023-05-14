Касаткина сражается в Риме! Медведев, Калинская и Самсонова готовятся. LIVE!

«Мастерс» в Риме набирает обороты! Даниил дождался стартового матча, и ещё пять россиян сыграют в этот день. Все подробности — в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В воскресенье должно состояться шесть матчей с участием россиян. Программа дня получилась очень насыщенной из-за переноса 10 субботних матчей. В частности, дождь не дал стартовать на турнире Даниилу Медведеву (третий номер посева). Он должен сыграть с финном Эмилем Руусувуори. Матчи третьего круга проведут Роман Сафиуллин (Q) и Александр Шевченко (LL), который сразится с Янником Синнером (8). В женском турнире выступят Дарья Касаткина (8), Людмила Самсонова (16) и Анна Калинская. Последняя сразится с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной (7). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!