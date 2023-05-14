Касаткина сражается в Риме! Медведев, Калинская и Самсонова готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на «Мастерсе» в Риме. В воскресенье должно состояться шесть матчей с участием россиян. Программа дня получилась очень насыщенной из-за переноса 10 субботних матчей. В частности, дождь не дал стартовать на турнире Даниилу Медведеву (третий номер посева). Он должен сыграть с финном Эмилем Руусувуори. Матчи третьего круга проведут Роман Сафиуллин (Q) и Александр Шевченко (LL), который сразится с Янником Синнером (8). В женском турнире выступят Дарья Касаткина (8), Людмила Самсонова (16) и Анна Калинская. Последняя сразится с чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной (7). За всеми подробностями игрового дня следите в нашем онлайне!
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Об итогах вчерашнего дня, на ход которого существенно повлиял дождь, читайте в нашем обзоре.
Обо всех подробностях вчерашнего игрового дня читайте в нашем лайве предыдущего дня.
Расписание воскресенья
Программа дня в воскресенье обширная. Вот какие матчи сегодня предстоят россиянам:
12:00. Юлия Грабер (Австрия) – Дарья Касаткина (8)
12:00. Алексей Попырин (Австралия, Q) – Роман Сафиуллин (Q)
13:30. Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Даниил Медведев (3)
18:00. Донна Векич (Хорватия, 21) – Людмила Самсонова (16)
20:00. Анна Калинская – Елена Рыбакина (Казахстан, 7)
21:30. Александр Шевченко (LL) – Янник Синнер (Италия, 8)
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