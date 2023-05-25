Мирра Андреева — самая молодая теннисистка с 1995 года, вышедшая в основу «Ролан Гаррос»
Поделиться
143-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева стала самой молодой теннисисткой после француженки Амели Моресмо в 1995 году, которой удалось преодолеть квалификацию Открытого чемпионата Франции.
Напомним, в финале квалификации Андреева в упорной борьбе обыграла первую сеяную, представительницу Колумбии Марию-Камилу Осорио-Серрано со счётом 7:6 (10:8), 6:4.
На данный момент Андреевой 16 лет и 16 дней. В более раннем возрасте в последний раз пробивалась в основу «Ролан Гаррос» именно Моресмо. Будущей двукратной чемпионке турниров «Большого шлема» и первой ракетке мира тогда, в 1995 году, было 15 лет и 10 месяцев. Примечательно, что в данный момент Моресмо является директором «Ролан Гаррос».
Комментарии
- 25 мая 2023
-
22:03
-
21:45
-
21:25
-
21:11
-
20:52
-
20:31
-
19:45
-
19:33
-
19:17
-
19:10
-
18:52
-
18:21
-
17:42
-
17:36
-
17:27
-
17:20
-
16:52
-
16:41
-
16:34
-
16:20
-
15:45
-
15:33
-
15:18
-
14:08
-
14:08
-
13:50
-
12:50
-
12:27
-
12:21
-
10:51
-
10:30
-
10:09
-
00:36
- 24 мая 2023
-
23:58
-
23:24
Партнерский контент