Пегула: Свёнтек, Соболенко и Рыбакина активизировались, но «РГ» может выиграть любая
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Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о фаворитах Открытого чемпионата Франции 2023 года.
«Занятно, что у нас появилась своего рода большая тройка в женском теннисе. Но я думаю, что предстоящий турнир может выиграть любая спортсменка. Конечно, лидеры активизировались, но никого не стоит списывать со счетов. Свёнтек, Соболенко и Рыбакина такие разные как по характеру, так и по стилю игры. За ними интересно наблюдать и бросать им вызов. Это отличный способ проверить собственные силы», — приводит слова Пегулы Eurosport.
Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.
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