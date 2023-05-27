Пегула: Свёнтек, Соболенко и Рыбакина активизировались, но «РГ» может выиграть любая

Третья ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о фаворитах Открытого чемпионата Франции 2023 года.

«Занятно, что у нас появилась своего рода большая тройка в женском теннисе. Но я думаю, что предстоящий турнир может выиграть любая спортсменка. Конечно, лидеры активизировались, но никого не стоит списывать со счетов. Свёнтек, Соболенко и Рыбакина такие разные как по характеру, так и по стилю игры. За ними интересно наблюдать и бросать им вызов. Это отличный способ проверить собственные силы», — приводит слова Пегулы Eurosport.

Напомним, «Ролан Гаррос» пройдёт с 28 мая по 10 июня в Париже (Франция). Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек.