Свёнтек рассказала о своём состоянии перед стартом «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала о восстановлении после травмы, полученной на турнире в Италии.

«К счастью, ничего серьёзного не произошло. У меня было несколько выходных. Я всё ещё восстанавливаюсь после травмы бедра, но я буду готова к матчу первого круга, и это самое главное для меня.

Риск не выступить на «Ролан Гаррос» не был связан с моими ощущениями. Я просто ждала диагноза. Он был скорее положительным. Мы делали всё, чтобы восстанавливаться, и я буду готова к следующему матчу», — приводит слова Свёнтек Sport.pl.

Свёнтек снялась с турнира в Италии по ходу четвертьфинального матча с Еленой Рыбакиной. Соперницей Свёнтек в матче первого круга «Ролан Гаррос» станет Кристина Бушкэ из Испании.