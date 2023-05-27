Бартоли: Медведев — один из фаворитов «Ролан Гаррос» 2023 года

Французская теннисистка, победительница одного турнира «Большого шлема» в женском одиночном разряде и 11 турниров WTA Марион Бартоли высказалась о фаворитах мужского турнира «Ролан Гаррос» 2023 года.

«Это будет самый непредсказуемый «Ролан Гаррос» в условиях отсутствия Надаля. На мой взгляд, победу на турнире может одержать кто-то из следующей пятёрки: Джокович, Алькарас, Руне, Медведев или Циципас. И это большой список кандидатов. Прежде были Надаль, Федерер и Джокович. А сейчас у каждого из пятерых спортсменов большие шансы на победу, и это удивительно. Алькарас — не безусловный фаворит, он один из них, как и Джокович», — приводит слова Бартоли Sky Sports.

Напомним, Открытый чемпионат Франции — 2023 пройдёт с 28 мая по 10 июня.