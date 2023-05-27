«Важно не стать самоуверенным». Медведев ответил на каверзные вопросы перед «Ролан Гаррос»

Весенний отрезок грунтового сезона – 2023 постепенно подходит к своему концу. Завершающим этапом части будет Открытый чемпионат Франции по теннису. В ближайшее воскресенье, 28 мая, в Париже начнутся матчи первого круга соревнований. В преддверии старта французского мэйджора вторая ракетка мира, недавний чемпион «Мастерса» в Риме – россиянин Даниил Медведев пообщался с прессой и рассказал, как повлияло на его игру и результаты рождение дочери Алисы, оценил внешний вид Андрея Рублёва на её крещении, а также поделился своими ожиданиями от турнира.

— Добро пожаловать обратно в Париж. Смогли ли вы отпраздновать свою крупную победу в Риме? Насколько уверенно вы себя чувствуете в преддверии «Ролан Гаррос»?

— Да, честно говоря, я не скажу точно, какими выдались мои дни, но они были довольно насыщенными, так что, если честно, у меня совсем не было времени отпраздновать победу. Когда я говорю «отпраздновать», это значит пойти на вечеринку или что-то в этом роде. Конечно, вместе с моей семьёй, с моей командой мы были просто по-настоящему счастливы. В некотором отношении это счастье является праздником. Конечно, я постараюсь привнести эту уверенность в Париж. Но именно поэтому теннис иногда хорош, а иногда плох тем, что ты выиграл турнир, однако впереди тебя ждёт новый. Поэтому тебе нужно как бы просто забыть о своей победе и просто попытаться обрести уверенность. Хорошо, что иногда вы можете проиграть в первом круге, зная, что на следующей неделе вы можете стать победителем.

— Итак, вы сейчас являетесь игроком, который завоевал титул на грунтовых кортах…

— Всё ещё чувствую себя потрясающе.

— Что ж, поздравляю. Вы чувствуете, что, отправляясь на «Ролан Гаррос» сейчас, возможно, впервые в жизни, вы действительно можете выиграть этот титул?

— Я не знаю (улыбается). Потому что я также не хочу в некотором смысле слишком сильно давить на себя. То, что произошло на турнире в Риме, было потрясающим. Особенно победы в матчах с множеством сильных соперников — Зверевым, Циципасом, Руне, Сапата-Миральесом и Руусувуори. Но я знаю, что, используя эту уверенность, важно не становиться самоуверенным, если можно так выразиться, потому что это опасно.

Иногда думаешь, что после такой хорошей игры будет легко. Тогда в первом раунде возникнут проблемы. Ты можешь начать злиться и, возможно, проиграть матч. Я много раз оказывался в подобной ситуации и просто хочу попытаться показать хороший теннис здесь, на «Ролан Гаррос».

— В Риме вы чётко сказали, что, когда вы оказались там, вы сразу почувствовали, что играете хорошо. И вы сказали нам это. И вы это сделали. Вы выиграл турнир. Как вы себя чувствуете сейчас по сравнению с Римом?

— Потрясающе (улыбается).

— Как правило, вы довольно быстро определяете, находитесь ли вы в форме, или это может сильно изменяться на протяжении турнира?

— Прежде всего я думаю, что это может многое изменить. Теннис – это ментальный спорт. У меня часто было такое, что, когда ты разговариваешь со своими друзьями в туре, то много раз у тебя возникают, скажем так, суеверия: иногда чем лучше ты играешь в преддверии турнира, тем хуже будет в дальнейшем. Иногда, чем хуже ты играешь перед турниром (со мной тоже такое случалось, когда ты можешь даже сломать ракетку на тренировке или что-то в этом роде), ты можешь сойти с ума и не попасть ни одного мяча в корт, а затем одержать победу в матче. Потом друг после турнира подходит к тебе и говорит: «Ну вот, снова ты ноешь и выигрываешь».

Итак, у меня здесь было две тренировки. Я чувствовал себя хорошо. Обе тренировки у меня были на центральном корте. Я чувствовал себя хорошо, играл примерно так же, как и в Риме. Здесь всё немного по-другому. Мячи намного тяжелее, так что я уверен, что здесь будет гораздо большее количество длинных розыгрышей, чем в предыдущие годы. По какой-то причине мячи оказались действительно тяжёлыми.

Даниил Медведев Фото: Tim Clayton/Getty Images

— На протяжении многих лет вы говорили, что вам больше нравятся парижские грунтовые корты, потому что вы чувствовали, что они немного быстрее. Это из-за мячей, которые немного отличаются в этом году, или из-за покрытия, которое, возможно, также ощущается по-другому?

— Я не могу сказать на 100%, что это из-за мячей, покрытия, может быть, они немного лучше. Но из того, что я слышал от всех игроков, все согласны с тем, что в этом году игра идёт медленнее и мячи становятся тяжелее. Единственный минус из этого – это то, что это очень тяжело для плеча и локтя. Из того, что я слышал, многие игроки страдали от этих проблем после Австралии. Было аналогично.

Так что это единственная плохая сторона, так как в теннисе приходится приспосабливаться. Но да, за два дня тренировок я почувствовал, что корты намного, намного медленнее, чем много лет назад, в предыдущие годы. В Риме они были не такими быстрыми, и мне это понравилось, поэтому я с нетерпением жду «Ролан Гаррос».

— Несколько недель назад вы крестили свою очаровательную дочь. Интересно узнать, как прошёл разговор с Андреем Рублёвым о дресс-коде? Как вы думаете, он мог бы постараться выглядеть лучше?

— Не помню, во что он был одет.

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— В футболку.

— Да, думаю, он мог бы постараться выглядеть лучше. Знаете, это очень забавно, потому что у нас не так много возможностей собраться вместе с друзьями-теннисистами на что-то важное — например, на рождение ребёнка, крещение, потому что кто-то собирается в Австралию, кто-то уже возвращается в Европу, чтобы готовиться к следующему турниру.

Тогда был идеальный момент – за пару дней перед турниром, так что все смогли прийти. Все были одеты по-разному. Кто-то не очень хорошо подобрал одежду. Кто-то забыл цветы или что-то ещё. Было очень весело. Он отлично справился. Давайте скажем так. Он сильно нервничал, но был великолепен. Давайте не будем зацикливаться на дресс-коде.

Крещение дочери Медведева Фото: Личный архив Даниила Медведева

— Отличается ли раздевалка, зона для игроков в этом году без Рафаэля Надаля? Ощущается ли она по-другому?

— Я думаю, что сам турнир ощущается по-другому. Но если вы говорите о раздевалке, то она всегда заполнена до первого раунда. Все готовятся. Таким образом, мне кажется, да и все так говорят, что у тенниса короткая память, потому что ты так сильно концентрируешься на себе и на своём турнире, что тебе, честно говоря, всё равно, находится ли кто-то там в раздевалке или нет. Прямо сейчас все в предвкушении своих стартовых матчей, когда мы будем играть, против кого, в какое время.

Но турнир точно будет другим. Раньше каждые два дня можно было смотреть игру Рафы по телевизору, потому что его точно показывали. Он играл на центральном корте. В этом году всё будет иначе. Без него у турнира появится новый победитель, кто знает? Когда играл Надаль, то шансов на победу было немного и другие игроки имели намного меньше шансов для этого. Так что это определённо другое. Но, опять же, некоторые вещи, такие как раздевалка или что-то в этом роде, не поменяются. Игроки настолько сосредоточены на себе, что я не думаю, что многие из них чувствуют разницу.

— Как вы думаете, насколько ваши успехи на грунте в этом году обусловлены ментальностью и насколько вы думаете, что это результат физических изменений, которые вы внесли в игру, будь то практика скольжения или что-то в этом роде? Или это своего рода является просто принятием ситуации: «Хорошо, это другое. Но я собираюсь попробовать это. Я собираюсь быть более открытым для этого»?

— У меня нет ответа, потому что я не знаю. Я бы с удовольствием сказал, что на 100% уверен, что я всё изменил в ментальном плане. Но, знаете ли, это не так. Если бы я чувствовал себя на грунте так же, как в предыдущие годы, вы, вероятно, получили бы такие же реплики для Tennis TV или чего-то ещё на долгие годы вперёд.

Я думаю, тот факт, что я так хорошо начал год, не говоря об Австралии, помог мне просто обрести уверенность в себе и как бы сказать: «Ладно, я не люблю грунт, но давайте попробуем сделать что-то грандиозное». Опять же, в Монте-Карло, четвертьфинал, победа над Александром Зверевым, это был потрясающий матч. Я немного подустал затем в игре с Хольгером Руне, к тому же он классный игрок. Я подумал: «Ладно, нет, это хорошее начало».

То же самое в Мадриде, хороший матч с Руусувуори, с Шевченко, он нереально сыграл против меня, мне удалось его обыграть. Я думаю, что Карацев обыграл бы меня в Риме, учитывая, как он играл в Мадриде. Так что я подумал: «Давайте поедем в Рим, давайте попробуем продолжить в том же духе». И мне каким-то образом удалось показать свой лучший уровень на грунте к настоящему времени.

Интересно: всё дело в струнах? Я много об этом говорю и делаю это не для того, чтобы прорекламировать их, но я действительно думаю, что это могло бы помочь мне на грунте. Я уже говорил на хардовых кортах, что это может помочь мне на грунте, и, возможно, так оно и было. Но если нет, я просто счастлив и не слишком много думаю. Просто хочу попробовать продолжить в том же духе.

— Помимо тенниса, вы также известны как сильный фанат мюнхенской «Баварии». У вас будет время посмотреть игру «Баварии» с «Кёльном»? Как вы относитесь к этому матчу?

— Да, я думаю, у меня будет время. Я тренируюсь примерно в 14:00 по местному времени, так что, думаю, у меня будет время хотя бы посмотреть второй тайм. Но сейчас речь идёт скорее о дортмундской «Боруссии», чем о «Баварии». Да, у них были трудные времена, но мне всё равно нравится смотреть их матчи. Если они не выиграют, я наверняка буду разочарован.

Но я люблю смотреть это. Мне просто нравится следить за этим. Это то, что заставляет мой разум расслабляться перед матчами. Например, я смотрел встречу «Баварии» с «РБ Лейпциг» непосредственно перед игрой со Стефаносом Циципасом в Риме, потому что шёл дождь, дождь, дождь. Что ж, я был разочарован, но мне всё равно нравится наблюдать за мюнхенцами. Мне нравится поддерживать их. Надеюсь, они смогут победить.

— У вас был не очень удачный прошлый сезон, а затем вы стали отцом. У меня есть такое ощущение, что на данный момент ваши результаты и уровень игры снова становятся лучше. Считаете ли вы, что с тех пор, как стали отцом, результаты улучшились?

— Те же ощущения. Не уверен, но будем надеяться. Возможно, что именно дочь повлияла на мою теннисную карьеру и стала новым импульсом. Как до её рождения, так и после я всегда много тренируюсь. Хочу и пытаюсь улучшить свою игру. Хочу выиграть как можно больше матчей и абсолютно ненавижу проигрывать.

Так что это совсем не изменилось. Но да, может быть, я не знаю. Не хочу сказать, что стал взрослее, потому что я не уверен, что это правда (улыбается). Но будем надеяться, что рождение дочери изменило что-то глубоко внутри меня, то, что, возможно, заставит меня играть в теннис лучше.

— Изменилось ли ваше душевное состояние сейчас, после победы в Риме, когда вы приехали в Париж? У вас немного больше амбиций, и вы думаете: «Да, я мог бы победить здесь»?

— Да, моё общее душевное состояние улучшилось, потому что до Рима я не выигрывал ни одного матча. Когда я играл в Женеве в прошлом году, я проиграл. Это первый раз, когда я приезжаю сюда, одержав победу неделей ранее. Так что, возможно, я немного менее напряжён в том, что касается игры на грунте. Особенность тенниса заключается в том, что как только начинается первый матч, это новая история. Ты не знаешь, что произойдёт, будешь ли ты играть хорошо или нет, будет ли хорошо играть твой соперник или нет, выиграешь ли ты или проиграешь. На данный момент всё в порядке. Я уверен в себе. Я собираюсь попробовать применить всё сделанное к турниру, а потом посмотрим, что получится.