Мирра Андреева — после победы в первом круге «Ролан Гаррос»: играю, как чувствую, и всё

Российская теннисистка Мирра Андреева, 143-я ракетка мира, прокомментировала свою победу в первом круге «Ролан Гаррос», а также рассказала о желании сыграть с седьмой ракеткой мира из Туниса Онс Жабер и о поддержке бывшей первой ракетки мира Энди Маррея.

«Я просто делаю то, что считаю правильным делать на корте. Честно говоря, когда мы обсуждаем с моими тренерами план на матч, я думаю об этом прямо перед матчем, но потом забываю обо всём, играю так, как чувствую, и всё.

Я встречала Онс Жабер здесь пару раз. Конечно, я бы хотела с ней сразиться — кому бы это не понравилось? Мои тренеры, они в довольно хороших отношениях с её тренером. Мы просто говорим друг другу привет, и всё, пока.. Я надеюсь, что это изменится.

Я не видела Энди Маррея после Мадрида, потому что его здесь нет, но после того, как он выиграл челленджер, я написала ему. Я сказала: « Поздравляю». Он действительно ответил мне, так что я был очень этому рада. Он сказал: «Спасибо и удачи на «Ролан Гаррос». Может быть, поэтому я сейчас так хорошо играю», — приводит слова Мирры Андреевой пресс-служба WTA.